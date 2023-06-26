В прошедшем сезоне Премьер-лиги Де Хеа провел наибольшее число сухих матчей и получил «Золотую перчатку». И все же будущее испанца в «Юнайтед» вызывает множество вопросов.

По данным Sky Sports, контракт Давида заканчивается в конце июня, а новое соглашение еще не подписано. Клуб и голкипер не уверены в целесообразности продления контракта, сообщает The Telegraph.

Но сейчас шансы Де Хеа на продление соглашения с «МЮ» повысились, утверждает The Mirror. Все дело в том, что Тен Хаг не горит желанием тратить деньги на нового голкипера в это трансферное окно.

По информации Daily Mirror, Глейзеры ограничивают бюджет и препятствуют трансферным планам «красных дьяволов», что злит главного тренера. Голландец хочет справиться с этим финансовым препятствием, продав ненужных ему игроков. Тен Хаг рассчитывает выручить дополнительные 100 млн фунтов.

Тренер считает, что эти средства нужно потратить не на нового голкипера, а на укрепление более слабых позиций, сообщает The Mirror.

Как вам такое решение Тен Хага?