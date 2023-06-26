Шансы Де Хеа на продление контракта с «МЮ» повысились. У Тен Хага появился новый план
В прошедшем сезоне Премьер-лиги Де Хеа провел наибольшее число сухих матчей и получил «Золотую перчатку». И все же будущее испанца в «Юнайтед» вызывает множество вопросов.
По данным Sky Sports, контракт Давида заканчивается в конце июня, а новое соглашение еще не подписано. Клуб и голкипер не уверены в целесообразности продления контракта, сообщает The Telegraph.
Но сейчас шансы Де Хеа на продление соглашения с «МЮ» повысились, утверждает The Mirror. Все дело в том, что Тен Хаг не горит желанием тратить деньги на нового голкипера в это трансферное окно.
По информации Daily Mirror, Глейзеры ограничивают бюджет и препятствуют трансферным планам «красных дьяволов», что злит главного тренера. Голландец хочет справиться с этим финансовым препятствием, продав ненужных ему игроков. Тен Хаг рассчитывает выручить дополнительные 100 млн фунтов.
Тренер считает, что эти средства нужно потратить не на нового голкипера, а на укрепление более слабых позиций, сообщает The Mirror.
Как вам такое решение Тен Хага?
- Мохаммед Кудус из Аякса находится вверху списка тен Хага (источник: Майк Фервей в подкасте Kick-off на De Telegraaf https://www.telegraaf.nl/podcast/1556677629/ajacied-kudus-hoog-op-lijst-united-trainer-ten-hag);
- Между МЮ и Уотфордом заключена сделка о переходе талантливого английского защитника Харри Амасса. Трансфер будет завершен на этой неделе. Амасс подпишет контракт на четыре года (источник: Фабрицио Романо https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1673294323868205058);
- Мэйсон Маунт остаётся в неведении относительно своего будущего, поскольку Манчестер Юнайтед обдумывает следующие шаги (источник: Низаар Кинселла для Evening Standard https://www.standard.co.uk/sport/football/mason-mount-man-utd-chelsea-fc-transfer-news-b1090170.html);
- В Ювентусе с нетерпением ждут ответа от стороны Адриена Рабьо, к которому в последние несколько часов снова обратился Манчестер Юнайтед (источник: Ромео Агрести для Goal https://www.goal.com/it/liste/calciomercato-juventus-tutte-le-ultime-notizie-sulle-trattative-dei-bianconeri/bltceb99812402c5a78#cs186550305cef7c7b);
- Юнайтед готов предложить Магуайру и/или Мактомини + деньги за Декалана Райса, однако Сити и Арсенал лидируют в гонке за англичанина | Контракт Де Хеа истекает 1 июля, и ему еще предстоит подписание контракта, поскольку Онана является одной из нескольких целей | тен Хаг хочет Кейна, но, возможно, ему придется найти более дешевую альтернативу (источник: Джеймс Дакер для The Telegraph https://www.telegraph.co.uk/football/2023/06/26/premier-league-transfer-guide-2023-needs-wants/);
- Разъярённые фанаты Манчестер Юнайтед проведут завтра протест против Глейзеров в клубном магазине Олд Траффорд, так как восьмимесячная сага о поглощении клуба не собирается заканчиваться в ближайшее время (источник: Майк Киган для Daily Mail https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12234189/Furious-Man-United-fans-protest-against-Glazers-clubs-Old-Trafford-megastore.html?ito=social-twitter_dailymailsport)
Всё таки Хендерсон не продан ещё.
Самая большая проблема это нап а не вратарь.