United Tweets
Блог

«МЮ» может сыграть с «Баварией», «ПСЖ» или «Миланом»: подтвержды корзины группового этапа Лиги чемпионов

Клубы Клубы
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» занял третье место в Премьер-лиге и будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Красные дьяволы» окажутся во второй корзине для жеребьевки группового этапа, которая состоится в августе.

Подопечные Эрика тен Хага сыграют с командами из 1, 3 и 4 корзин. Клубы из одной страны не могут попасть в одну группу.

Вот как выглядят корзины группового этапа Лиги чемпионов-2023/24:

Корзина 1:

«Манчестер Сити»

«Севилья»

«Барселона»

«Наполи»

«Бавария»

«Пари Сен-Жермен»

«Бенфика»

«Фейеноорд».

Корзина 2:

«Реал Мадрид»

«Манчестер Юнайтед»

«Интер»

«Боруссия»

«Атлетико»

«РБ Лейпциг»

«Порту»

«Арсенал»

Корзина 3:

«Шахтер Донецк»

«Ред Булл Зальцбург»

«Милан»

«Лацио»

«Красная Звезда Белград»

Корзина 3 или 4:

«Ньюкасл»

«Селтик»

«Реал Сосьедад»

Корзина 4:

«Унион Берлин»

«Ланс»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munkz
Фейеноорд, Црвена Звезда, Ланс - было бы оптимально.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
Первый раз вижу что Црвену перевели буквально как Красная звезда.
Црвена звезда и все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ munkz
Фейеноорд, Црвена Звезда, Ланс - было бы оптимально.
С такими командами и в ЛЕ можно поиграть , если уж играть в ЛЧ то с топами: вот с Баварией и Миланом бы в группу, ну и Ланс пусть будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий