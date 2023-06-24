«Манчестер Юнайтед» занял третье место в Премьер-лиге и будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Красные дьяволы» окажутся во второй корзине для жеребьевки группового этапа, которая состоится в августе.

Подопечные Эрика тен Хага сыграют с командами из 1, 3 и 4 корзин. Клубы из одной страны не могут попасть в одну группу.

Вот как выглядят корзины группового этапа Лиги чемпионов-2023/24:

Корзина 1:

«Манчестер Сити»

«Севилья»

«Барселона»

«Наполи»

«Бавария»

«Пари Сен-Жермен»

«Бенфика»

«Фейеноорд».

Корзина 2:

«Реал Мадрид»

«Манчестер Юнайтед»

«Интер»

«Боруссия»

«Атлетико»

«РБ Лейпциг»

«Порту»

«Арсенал»

Корзина 3:

«Шахтер Донецк»

«Ред Булл Зальцбург»

«Милан»

«Лацио»

«Красная Звезда Белград»

Корзина 3 или 4:

«Ньюкасл»

«Селтик»

«Реал Сосьедад»

Корзина 4:

«Унион Берлин»

«Ланс»