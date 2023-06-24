«МЮ» может сыграть с «Баварией», «ПСЖ» или «Миланом»: подтвержды корзины группового этапа Лиги чемпионов
«Манчестер Юнайтед» занял третье место в Премьер-лиге и будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Красные дьяволы» окажутся во второй корзине для жеребьевки группового этапа, которая состоится в августе.
Подопечные Эрика тен Хага сыграют с командами из 1, 3 и 4 корзин. Клубы из одной страны не могут попасть в одну группу.
Вот как выглядят корзины группового этапа Лиги чемпионов-2023/24:
Корзина 1:
«Манчестер Сити»
«Севилья»
«Барселона»
«Наполи»
«Бавария»
«Пари Сен-Жермен»
«Бенфика»
«Фейеноорд».
Корзина 2:
«Реал Мадрид»
«Манчестер Юнайтед»
«Интер»
«Боруссия»
«Атлетико»
«РБ Лейпциг»
«Порту»
«Арсенал»
Корзина 3:
«Шахтер Донецк»
«Ред Булл Зальцбург»
«Милан»
«Лацио»
«Красная Звезда Белград»
Корзина 3 или 4:
«Ньюкасл»
«Селтик»
«Реал Сосьедад»
Корзина 4:
«Унион Берлин»
«Ланс»
Црвена звезда и все.