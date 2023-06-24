Тен Хаг хочет провести уникальную предсезонку: 10 недель «МЮ» будет тренироваться в режиме спецназа
По данным The Sun, Эрик тен Хаг планирует устроить своей команде «адскую неделю» в стиле спецназа во время предсезонки.
Это 10-недельная программа, рассчитанная на 6 дней в неделю и предназначенная для подготовки спортсменов к отборочным курсам специальной воздушной службы, специальной лодочной службы и специального разведывательного полка.
В отчете добавляется, что персонал тренировочной базы Каррингтон уже получил инструкции по подготовке к предсезонке, которая начнется в начале июля.
Утверждается, что команда начнет подготовку с четырех дней изнурительных двойных тренировок с акцентом на развитие выносливости.
Источник добавляет, что Тен Хаг приказал игрокам выполнять «фитнес-зачеты» в прошлом сезоне, но в этом сезоне, предположительно, будет еще больше испытаний.
Он надеется, что повышенное внимание к физической подготовке поможет «Юнайтед» в следующем сезоне в борьбе за титулы.
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