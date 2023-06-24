Вышло неловко. Во время выступления на фестивале рэпер Aitch надел домашнюю футболку «Юнайтед» на следующий сезон — вот только презентации еще не было
Ох уж эти музыканты 😄
Британский рэпер Aitch, кажется, подпортил официальную презентацию формы «Юнайтед» на следующий сезон, надев футболку с новым дизайном на сцене музыкального фестиваля Гластонбери.
Музыкант является давним фанатом «красных дьяволов», и он, заполучив домашнюю футболку с новым дизайном еще до официального релиза, решил надеть ее в субботу во время своего выступления.
Получилось немного неловко, так как на прошлой неделе клуб торжественно объявил, что фанаты смогут увидеть новую форму в грядущий вторник, 27 июня. Но Aitch продемонстрировал футболку всему миру на несколько дней раньше.
Все равно есть смысл подождать официальную презентацию, потому что второй и третий комплект, судя по сливам, должны быть очень необычными. Один будет исполнен в темно-зеленом цвете, а на другом будет видоизмененная эмблема клуба.
1 комментарий