Ох уж эти музыканты 😄

Британский рэпер Aitch, кажется, подпортил официальную презентацию формы «Юнайтед» на следующий сезон, надев футболку с новым дизайном на сцене музыкального фестиваля Гластонбери.

Музыкант является давним фанатом «красных дьяволов», и он, заполучив домашнюю футболку с новым дизайном еще до официального релиза, решил надеть ее в субботу во время своего выступления.

Получилось немного неловко, так как на прошлой неделе клуб торжественно объявил, что фанаты смогут увидеть новую форму в грядущий вторник, 27 июня. Но Aitch продемонстрировал футболку всему миру на несколько дней раньше.

Все равно есть смысл подождать официальную презентацию, потому что второй и третий комплект, судя по сливам, должны быть очень необычными. Один будет исполнен в темно-зеленом цвете, а на другом будет видоизмененная эмблема клуба.