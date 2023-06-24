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Вышло неловко. Во время выступления на фестивале рэпер Aitch надел домашнюю футболку «Юнайтед» на следующий сезон — вот только презентации еще не было

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Ох уж эти музыканты 😄

Британский рэпер Aitch, кажется, подпортил официальную презентацию формы «Юнайтед» на следующий сезон, надев футболку с новым дизайном на сцене музыкального фестиваля Гластонбери.

 

Музыкант является давним фанатом «красных дьяволов», и он, заполучив домашнюю футболку с новым дизайном еще до официального релиза, решил надеть ее в субботу во время своего выступления.

Получилось немного неловко, так как на прошлой неделе клуб торжественно объявил, что фанаты смогут увидеть новую форму в грядущий вторник, 27 июня. Но Aitch продемонстрировал футболку всему миру на несколько дней раньше.

Все равно есть смысл подождать официальную презентацию, потому что второй и третий комплект, судя по сливам, должны быть очень необычными. Один будет исполнен в темно-зеленом цвете, а на другом будет видоизмененная эмблема клуба.

1 комментарий

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coca boom
Он подтвердил сливы форм, так что чего-то необычного ждать не стоит
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