Мы скучали!

Лисандро Мартинес вернулся к индивидуальным тренировкам после длительного перерыва.

Мартинес выбыл из строя после перелома плюсневой кости в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (2:2) в феврале. Вскоре после этого ему сделали операцию с расчетом на то, что он как раз успеет восстановиться к предсезонке.

Прогнозы оправдываются, и 25-летний защитник, похоже, сможет набрать форму к первому товарищескому матчу «Юнайтед», до которого осталось чуть менее трех недель.

12 июля «красные дьяволы» сыграют с «Лидсом» на стадионе «Уллеваал» в Осло, а неделей позже встретятся с «Лионом» в Эдинбурге.

Мартинес провел 45 матчей во всех соревнованиях в свой первый сезон на «Олд Траффорд». Тен Хаг, работавший с ним в «Аяксе», настоял на трансфере Лисандр, и он мгновенно стал фаворитом болельщиков.