Раньше было лучше, а деревья − выше.

Экс-игрок «Юнайтед» Пол Паркер внезапно заговорил о современном футболе, а также подверг критике бывший клуб. Он считает, что «красные дьяволы» также виноваты в том, куда движется в Англии игра номер один.

«АПЛ превратилась в цирковой дивизион, потому что сейчас все дело в деньгах, − сказал Паркер в интервью Betting Expert. − Этот цирковой дивизион медленно убивает нашу игру, он забрал все хорошее из нашего футбола».

«Было время, много лет назад, когда игроки подписывали контракт с «Юнайтед», потому что это был «МЮ». Сегодня игроки переходят сюда из-за... Да бог знает, сколько миллионов они могут заработать тут».

«Вот почему клуб также виновен в разрушении футбола в стране. Они не единственные виновные, но они не невиновны. У детей, которые сейчас растут, складывается неправильное представление о футболе. Они думают, что это спорт, в который идут ради зарабатывания денег. Они должны начинать играть, потому что им это нравится, нравится быть с друзьями, и они хотят добиться больших успехов, а не потому, что хотят заработать много».

Далее Паркер затронул тему конкуренции в АПЛ. Он считает, что ее недостаточно.

«В 2016 году АПЛ выиграл «Лестер». Фантастика. Мне понравилось. Но хочет ли АПЛ, чтобы это повторилось? Нет! Совсем нет. Конечно, нет. Мы как будто хотим, чтобы было больше аутсайдеров, а выигрывала только очень дорогая франшиза. В 1970-х, когда я был ребенком, мы наблюдали несколько неожиданных сюрпризов, и люди праздновали это как черт знает что, потому что всю неделю перед игрой они сильно нервничали».

«Теперь все не так. Когда я думаю об этом, мне бывает очень грустно. И еще мне становится грустнее от того, что мы очень близки к разрушению футбола, который должен быть меритократической системой».