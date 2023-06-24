«Манчестер Юнайтед» включил Эрика Байи и Алекса Теллеса в список игроков, которых нужно продать этим летом, сообщает Manchester Evening News.

Эрик тен Хаг считает, что «нет смысла» оставлять кого-либо из них из-за их непостоянства и проблем с травмами.

Теллес провел прошлый сезон в аренде в «Севилье», но он все еще далеко позади Люка Шоу и Тайрелла Маласия, если говорить о стартовой роли.

Байи пережил еще одну кампанию с травмами в сезоне 2022/23, проведя весь сезон в аренде в «Марселе».

Однако найти покупателей по правильной цене для «Манчестер Юнайтед» будет очень сложно. Оба игрока были далеко не впечатляющими за последние два года, а это означает, что продать их - легче сказать, чем сделать.