United Tweets
Блог

«Манчестер Юнайтед» назвал двух игроков «обязательными для продажи» — Байи — один из них

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» включил Эрика Байи и Алекса Теллеса в список игроков, которых нужно продать этим летом, сообщает Manchester Evening News.

Эрик тен Хаг считает, что «нет смысла» оставлять кого-либо из них из-за их непостоянства и проблем с травмами.

Теллес провел прошлый сезон в аренде в «Севилье», но он все еще далеко позади Люка Шоу и Тайрелла Маласия, если говорить о стартовой роли.

Байи пережил еще одну кампанию с травмами в сезоне 2022/23, проведя весь сезон в аренде в «Марселе».

Однако найти покупателей по правильной цене для «Манчестер Юнайтед» будет очень сложно. Оба игрока были далеко не впечатляющими за последние два года, а это означает, что продать их - легче сказать, чем сделать.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimirzavodovskiii@gmail.com
Марсьяль тоже не постоянный и тоже часто травмированный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cheldon
Тут нужно кота Матроскина просить, чтобы он продал «ненужное». Мерто не справляется.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ksandvankneshas
Байи нужно было отпускать пару лет назад, а они ему контракт новый дали в надежде больше заработать с продажи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий