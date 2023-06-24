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Гринвуд выставил свой особняк на продажу, поскольку все еще не получил ответа о будущем. В доме 6 спален!

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По данным The Sun, Мэйсон Гринвуд выставил свой особняк на продажу, так как до сих пор не получил ответа от суда.

В доме шесть спален и столько же ванных комнат, а также игровая комната, домашний офис и тренажерный зал.

Если вы забыли: нападающий «МЮ» не играет в футбол после того, как партнерша Гринвуда обвинила его в изнасиловании и агрессивном поведении.

Гринвуд не играл за клуб с января 2022 года, пропустив уже более года.

«Ман Юнайтед» проводит внутреннее расследование и надеется получить ответ в ближайшее время. Однако Гринвуд устал ждать и, похоже, рассматривает варианты с другим клубом.

After release on bail, Manchester United's Mason Greenwood tightens security at mansion (See Pics)
Shamed England star Greenwood held SIX rowdy house parties during Covid lockdown| All Football

2 комментария

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Elik1989
Уже все устали ждать. Решение по Гринвуду, решения по продаже, решения по трансферам...Глэйзеры один сплошной г*****й.
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Dm Kznts
ну спасибо мише тихонову а то мы забыли 🤣
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