По данным The Sun, Мэйсон Гринвуд выставил свой особняк на продажу, так как до сих пор не получил ответа от суда.

В доме шесть спален и столько же ванных комнат, а также игровая комната, домашний офис и тренажерный зал.

Если вы забыли: нападающий «МЮ» не играет в футбол после того, как партнерша Гринвуда обвинила его в изнасиловании и агрессивном поведении.

Гринвуд не играл за клуб с января 2022 года, пропустив уже более года.

«Ман Юнайтед» проводит внутреннее расследование и надеется получить ответ в ближайшее время. Однако Гринвуд устал ждать и, похоже, рассматривает варианты с другим клубом.