United Tweets
Блог

«Слишком сильное давление»: некоторые фанаты «МЮ» хотят, чтобы седьмой номер дали Санчо, а не Гарначо

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность передачи Алехандро Гарначо культовой футболки под номером 7 в следующем сезоне.

Владельцам этой футболки в последнее время не везло, но она остается очень желанной в клубе.

Однако некоторые фанаты не согласны с решением передать его Гарначо и считают, что вместо него его должен получить Джейдон Санчо.

Санчо боролся с тех пор, как прибыл на «Олд Траффорд» за большие деньги, но он по-прежнему высоко ценится болельщиками. Вот некоторые реакции из Твиттера.

💬 «Санчо должен получить майку №7. Гарначо все еще растет, вы будете слишком сильно на него давить».

💬 «Гарначо получил 7 раньше, чем Санчо. Должно быть наоборот».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий