Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность передачи Алехандро Гарначо культовой футболки под номером 7 в следующем сезоне.

Владельцам этой футболки в последнее время не везло, но она остается очень желанной в клубе.

Однако некоторые фанаты не согласны с решением передать его Гарначо и считают, что вместо него его должен получить Джейдон Санчо.

Санчо боролся с тех пор, как прибыл на «Олд Траффорд» за большие деньги, но он по-прежнему высоко ценится болельщиками. Вот некоторые реакции из Твиттера.

💬 «Санчо должен получить майку №7. Гарначо все еще растет, вы будете слишком сильно на него давить».

💬 «Гарначо получил 7 раньше, чем Санчо. Должно быть наоборот».