«Слишком сильное давление»: некоторые фанаты «МЮ» хотят, чтобы седьмой номер дали Санчо, а не Гарначо
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность передачи Алехандро Гарначо культовой футболки под номером 7 в следующем сезоне.
Владельцам этой футболки в последнее время не везло, но она остается очень желанной в клубе.
Однако некоторые фанаты не согласны с решением передать его Гарначо и считают, что вместо него его должен получить Джейдон Санчо.
Санчо боролся с тех пор, как прибыл на «Олд Траффорд» за большие деньги, но он по-прежнему высоко ценится болельщиками. Вот некоторые реакции из Твиттера.
💬 «Санчо должен получить майку №7. Гарначо все еще растет, вы будете слишком сильно на него давить».
💬 «Гарначо получил 7 раньше, чем Санчо. Должно быть наоборот».
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