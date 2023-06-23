Гринвуду надоело ждать решения «Манчестер Юнайтед» о его будущем
Как сообщает The Sun, Мэйсон Гринвуд раздражается из-за того, что больше года ждет, пока «Манчестер Юнайтед» примет решение о его дисквалификации.
Нападающий выбыл из строя с января 2022 года после обвинений в изнасиловании, нападении.
С тех пор обвинения, выдвинутые его бывшим партнером, были сняты. Хотя Гринвуда недавно заметили на тренировке, The Sun понимает, что ясности в отношении его будущего пока нет.
После почти полутора лет бездействия Гринвуд «надоела» ситуация и хочет получить ответ как можно скорее.
The Sun утверждает, что внутреннее расследование «Манчестер Юнайтед» еще не завершено, и нельзя ожидать решения, пока оно не будет завершено.
Тогда якобы и МЮ чисты перед болельщиками и хейтерами.