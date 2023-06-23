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Гринвуду надоело ждать решения «Манчестер Юнайтед» о его будущем

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Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Футбол Футбол

Как сообщает The Sun, Мэйсон Гринвуд раздражается из-за того, что больше года ждет, пока «Манчестер Юнайтед» примет решение о его дисквалификации.

Нападающий выбыл из строя с января 2022 года после обвинений в изнасиловании, нападении.

С тех пор обвинения, выдвинутые его бывшим партнером, были сняты. Хотя Гринвуда недавно заметили на тренировке, The Sun понимает, что ясности в отношении его будущего пока нет.

После почти полутора лет бездействия Гринвуд «надоела» ситуация и хочет получить ответ как можно скорее.

The Sun утверждает, что внутреннее расследование «Манчестер Юнайтед» еще не завершено, и нельзя ожидать решения, пока оно не будет завершено.

6 комментариев

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Арсен Михайлов
Просто у ведущих расследование почасовая оплата...
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Vezdexodof
Сказки от the sun...
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Dm Kznts
почему так долго расследуют?
+2
0
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Григорий Шишин
Я вообще не сильно понимаю, почему после вынесения решения компитентными, уполномоченными органами требуется какое то "дорасследование"??? МЮ думает, что и здесь нужно то типа ВАР???
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Руслан Чесебиев
The Sun расходимся
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Ya Tolik
Может сами ждут, что Гринвуд публично сообщит, что не хочет играть в МЮ и букет трансфера.
Тогда якобы и МЮ чисты перед болельщиками и хейтерами.
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