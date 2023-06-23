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«Шпоры» не хотят иметь с ними дела»: «МЮ» посоветовали забыть о Харри Кейне

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В беседе со Sky Sports репортер Джон Кросс сказал: «Я был бы очень удивлен на данном этапе, если бы  Кейн решил настаивать на трансфере. Были и предыдущие случаи — несколько лет назад, когда «Манчестер Сити» стремился подписать его.

Тогда Кейн надавил бы, если бы мог. «Тоттенхэм» не хочет вести дела с «Манчестер Юнайтед», я просто не вижу, чтобы это произошло.

Раньше игроки отрабатывали свои контракты и были свободными агентами. Но Кейн - капитан сборной Англии, один из лучших бомбардиров Премьер-лиги и невероятно результативный нападающий, следующим летом он будет завален огромными предложениями».

Этим летом «Манчестер Юнайтед» сделал Кейна своей предпочтительной целью, хотя с председателем «Тоттенхэма» Дэниелом Леви, как известно, трудно иметь дело.

Легче представить, что «шпоры» продают 29-летнего игрока «Реалу» или мюнхенской «Баварии».

3 комментария

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Ахма Начоо
Кеин конечно топ но уже не молод, у него будут шикарные предложения но это только из-за того что он в следующем году станет свободным агентом, на самом деле я тут всех понимаю кроме Кеина, он как Доби из Гарри Поттера, МЮ единственный шанс выиграть что нибудь в Англии являясь игроком основы.
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stanvixx
"Тогда Кейн надавил, если бы мог".
То есть не если бы ХОТЕЛ, а если бы МОГ. Может оговорка, но такое ощущение, что Урагана держат там в заложниках ))
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Cheldon
В «Шулхан арух» мудрейшим Иосифом Каро в 1565 году написано на священном иврите, что евреи должны быть «едины и монолитны против всех "неевреев"». Но там же почитаемый рабби упоминает, что беспринципную конкуренцию пренебрегающую любыми моральными принципами ради выгоды и удобств между самими евреями никто не отменял. Короче Глейзерам от Леви не Кейн будет, а будут — «кукиш с маслом», «дырка от бублика», и «от мёртвого осла уши».
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