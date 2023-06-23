В беседе со Sky Sports репортер Джон Кросс сказал: «Я был бы очень удивлен на данном этапе, если бы Кейн решил настаивать на трансфере. Были и предыдущие случаи — несколько лет назад, когда «Манчестер Сити» стремился подписать его.

Тогда Кейн надавил бы, если бы мог. «Тоттенхэм» не хочет вести дела с «Манчестер Юнайтед», я просто не вижу, чтобы это произошло.

Раньше игроки отрабатывали свои контракты и были свободными агентами. Но Кейн - капитан сборной Англии, один из лучших бомбардиров Премьер-лиги и невероятно результативный нападающий, следующим летом он будет завален огромными предложениями».

Этим летом «Манчестер Юнайтед» сделал Кейна своей предпочтительной целью, хотя с председателем «Тоттенхэма» Дэниелом Леви, как известно, трудно иметь дело.

Легче представить, что «шпоры» продают 29-летнего игрока «Реалу» или мюнхенской «Баварии».