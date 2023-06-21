Мэйсон Гринвуд был замечен на тренировке с частным тренером впервые с тех пор, как был арестован в январе.

21-летний футболист был отстранен «Манчестер Юнайтед» после ареста, хотя ранее в этом месяце он был включен в их официальный список игроков «МЮ» на следующий сезон, обвинения против него были сняты в феврале.

Гринвуд вернулся к тренировкам с частным тренером, и на фотографиях, полученных The Sun, видно, как он тренируется в общественном спортивном центре.

Говорят, что он отрабатывал удары по воротам и контроль мяча в течение 90-минутной сессии, хотя «Юнайтед» еще не принял решение о том, вернуть его в состав или нет.