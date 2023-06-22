На что готов пойти Харри?

«Манчестер Юнайтед» решил уступить инициативу Харри Кейну в вопросе потенциального трансфера.

Еще до открытия летнего окна медиа запестрили новостями, что Эрик тен Хаг мечтает о приобретении английского бомбардира, а сам игрок уже точно готов к тому, чтобы покинуть «Тоттенхэм» и побороться за титулы, пока еще позволяет форма, поэтому он отказался продлить свой контракт, который истекает следующим летом.

Тем не менее, «шпоры» в лице президента клуба Дэниэла Леви играют жестко и требуют более 100 миллионов фунтов стерлингов за их звездного нападающего. Из-за космических запросов соперников интерес «Юнайтед» к подписанию Кейна практически исчез, так как клуб просто не способен потратить такую сумму. При этом тен Хаг не оставляет надежд на случай, если ситуация изменится, поэтому, как сообщает The Sun, манкунианцы решили действовать оригинально.

Британский таблоид утверждает, что «красные дьяволы» хотят, чтобы Кейн «либо выступил с просьбой о трансфере, либо сделал резкое заявление о своем желании уйти». Предполагается, что клуб занял позицию «если хочешь трансфер, сделай это возможным».

Мы все знаем, что The Sun не является первостепенным источником, но со стороны «Юнайтед» такой подход был бы достаточно ожидаемым.

Если кто-то и сможет повлиять на Леви, то это сам Харри.