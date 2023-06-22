7 комментариев

По данным Daily Mirror, Глейзеры препятствуют трансферным планам «Манчестер Юнайтед».

Американские владельцы еще не выбрали будущих покупателей клуба, но явно движутся в этом направлении.

В связи с этой неопределенностью, Глейзеры отказываются совершать крупные покупки, не желая нести дополнительные расходы, а также боясь отпугнуть покупателей, которым потом придется работать с этим «материалом».

Эрик тен Хаг находится в незавидном положении. Сообщается, что наставник «МЮ» в ярости из-за сложившейся ситуации и просит решить этот вопрос, как можно скорее.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял третье место в прошлом сезоне Премьер-лиги, квалифицировавшись в Лигу чемпионов.