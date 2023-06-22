United Tweets
Блог

❌ Глейзеры отказываются тратить деньги на трансферы. Тен Хаг в ярости от сложившейся ситуации 😡 (Daily Mirror)

Клубы Клубы
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Глейзеры
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

По данным Daily Mirror, Глейзеры препятствуют трансферным планам «Манчестер Юнайтед».

Американские владельцы еще не выбрали будущих покупателей клуба, но явно движутся в этом направлении.

В связи с этой неопределенностью, Глейзеры отказываются совершать крупные покупки, не желая нести дополнительные расходы, а также боясь отпугнуть покупателей, которым потом придется работать с этим «материалом».

Erik ten Hag impresses in interview for Manchester United manager job

Эрик тен Хаг находится в незавидном положении. Сообщается, что наставник «МЮ» в ярости из-за сложившейся ситуации и просит решить этот вопрос, как можно скорее.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял третье место в прошлом сезоне Премьер-лиги, квалифицировавшись в Лигу чемпионов.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тима Мамхяг
Гасите америкосов фаны.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elik1989
Ожидаемо. Мерзкое, без малого, двадцатилетнее управление.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Бодякин
Ну вот кто бы сомневался, что Глейзеры именно так и поступят? На месте Тен Хага, я бы подписал пару - тройку перспективных ноунеймов, к счастью таких хватает, хватит и денег на них, со старым составом нечего ловить в следующем сезоне, каждая линия нуждается в усилении.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Malik Seferbekov
Мне жаль клуб и вдвойне жаль ТенХага который не получив пусть желаемых игроков ну хотя бы среднего уровня в итоге в следующем сезоне окажется объектом для критики. Без нормального напа начинать сезон бессмысленно!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Branshtain
Мне ФМ таким штуками, часто трансферы срывал(а пару раз и всё ТО уничтожал).
Там запрет на трансферы, во время смены владельца, и конечно она происходит во время трансферного окна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
да трансферный бюджет как бы заранее был выделен.
около 120 лямов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimirzavodovskiii@gmail.com
Глейзеры кроме своих карманов больше ни о чем не думают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий