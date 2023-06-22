7 комментариев

❌ Глейзеры отказываются тратить деньги на трансферы. Тен Хаг в ярости от сложившейся ситуации 😡 (Daily Mirror)
По данным Daily Mirror, Глейзеры препятствуют трансферным планам «Манчестер Юнайтед».
Американские владельцы еще не выбрали будущих покупателей клуба, но явно движутся в этом направлении.
В связи с этой неопределенностью, Глейзеры отказываются совершать крупные покупки, не желая нести дополнительные расходы, а также боясь отпугнуть покупателей, которым потом придется работать с этим «материалом».
Эрик тен Хаг находится в незавидном положении. Сообщается, что наставник «МЮ» в ярости из-за сложившейся ситуации и просит решить этот вопрос, как можно скорее.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял третье место в прошлом сезоне Премьер-лиги, квалифицировавшись в Лигу чемпионов.
Там запрет на трансферы, во время смены владельца, и конечно она происходит во время трансферного окна.
около 120 лямов.