Уже совсем скоро игроки «Юнайтед» вернутся на предсезонку. До августа им еще предстоит отыграть четыре матча
Успели соскучиться?
«Манчестер Юнайтед» объявил на своем официальном сайте, что игроки вернутся в Каррингтон для предсезонной подготовки в первых числах июля. Эрик тен Хаг и его штаб будут ждать первую группу футболистов, состоящую из тех, кто не был вызван в сборную и недавно восстановившихся от травм.
Вторая группа начнет через две недели, ближе к двадцатым числам июля. Это касается игроков, представлявших свои страны в международных матчах. Туда входят такие футболисты, как Бруну Фернандеш, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд, Кристиан Эриксен и другие.
На базе команда будет готовится к предсезонному туру по США, который начнется в конце июля. В штатах манкунианцы сыграют 4 матча:
- против «Арсенала» 22 июля в Нью-Йорке;
- против «Рексхэма» 25 июля в Сан-Диего (преимущественно молодежным составом);
- против «Реала» 26 июля в Хьюстоне;
- против «Боруссии Дортмунд» 30 июля в Лас-Вегасе.
Этих ребят ждет насыщенное лето.
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