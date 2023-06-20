Успели соскучиться?

«Манчестер Юнайтед» объявил на своем официальном сайте, что игроки вернутся в Каррингтон для предсезонной подготовки в первых числах июля. Эрик тен Хаг и его штаб будут ждать первую группу футболистов, состоящую из тех, кто не был вызван в сборную и недавно восстановившихся от травм.

Вторая группа начнет через две недели, ближе к двадцатым числам июля. Это касается игроков, представлявших свои страны в международных матчах. Туда входят такие футболисты, как Бруну Фернандеш, Люк Шоу, Маркус Рэшфорд, Кристиан Эриксен и другие.

На базе команда будет готовится к предсезонному туру по США, который начнется в конце июля. В штатах манкунианцы сыграют 4 матча:

против «Арсенала» 22 июля в Нью-Йорке;

против «Рексхэма» 25 июля в Сан-Диего (преимущественно молодежным составом);

против «Реала» 26 июля в Хьюстоне;

против «Боруссии Дортмунд» 30 июля в Лас-Вегасе.

Этих ребят ждет насыщенное лето.