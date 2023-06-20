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«Это позор». Невилл прокомментировал процесс продажи «Юнайтед»

Гари Невилл Гари Невилл
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Болельщики и бывшие игроки клуба заждались.

Эпопея с продажей «Юнайтед» Глейзерами затянулась сильнее, чем многие громкие истории с трансферами. Первые слухи о том, что клуб выставлен на продажу, появились еще осенью. С тех пор дело практически не сдвинулось с мертвой точки.

На сегодня известно о том, что в борьбе осталось два претендента, но они оба продвигают разные подходы к сделке. Катарский шейх Джассим хочет владеть 100% клубных акций, тогда как британец сэр Джим Рэтклифф не против приобрести только контрольный пакет.

В последнее время разные СМИ − от катарских до британских и американских − объявляли о том, что сделка закрыта, при этом сообщая совершенно разную информацию: у одних «победил» катарец, у других − британец.

Одним из тех, кто уже устал от этих слухов и новостей, стал эксперт Sky Sports Гари Невилл, который в эфире BBC 5 сказал следующее:

«Это позор. То, что они делают, затягивают все, всегда в их интересах. То, что владельцы не информируют болельщиков о продаже собственности, недостаточно хорошо, но полностью соответствует тому, как они действуют вот уже двадцать лет».

Справедливое мнение легенды. Никто не удивлен, что Глейзеры поступают так, как они поступают сейчас. Однако несмотря на все, что происходит, кажется, что развязка уже не за горами.

А кого бы вы хотели видеть следующими владельцами «Юнайтед» − шейха Джассима или сэра Джима Рэтклиффа? Пишите в комментариях.

3 комментария

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Мирзоанис Якубов
Глейзеры - лучшее приобретение в истории "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Арсенала". Так уничтожать "МЮ" не способны ни Холанд, ни Де Брёйне, ни Анри, ни Джеррард, ни кто бы то ни было.
+9
0
+9
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Dm Kznts
всё застопорилось.
даже с Гринвудом решить ничего не могут.
+3
0
+3
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Мистер Робот
Да все тут понятно, почему они время тянут. Во-первых, шейх хочет как можно скорей выйти на трансферный рынок, они не дают, мол давай предложение улучшай. Во-вторых, если кого-то МЮ сейчас продаст, Глейзеры заберут эти деньги, они по-максимуму выжимают, это нелюди.

Единственный выход, это обмен футболиста на футболиста с доплатой, так хоть можно кого-то приобрести, не дав этим хитросделанным забрать бабки.
0
0
0
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