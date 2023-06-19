В своем подкасте Vibe with Five об игроке «Челси», которого он хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, Рио Фердинанд сказал: «Если бы я мог заполучить его, моей мечтой был бы [Леви] Колуилл.

Но я думаю, что «Челси» сохранит его. Я думаю, они видят, насколько он хорош сейчас».

В прошлом сезоне у Колуилла была плодотворная аренда в «Брайтоне».

Однако, как указывает Фердинанд, "синие" вряд ли продадут его, поскольку видят в 20-летнем игроке ключевую часть своего будущего.

«Манчестер Юнайтед» все еще настаивает на подписании Мэйсона Маунта из «Челси», но не может договориться о гонораре.