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Фердинанд назвал одного игрока «Челси», которого он хочет видеть в ««МЮ». Это не Маунт

Леви Колуилл
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В своем подкасте Vibe with Five об игроке «Челси», которого он хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, Рио Фердинанд сказал: «Если бы я мог заполучить его, моей мечтой был бы [Леви] Колуилл.

Но я думаю, что «Челси» сохранит его. Я думаю, они видят, насколько он хорош сейчас».

В прошлом сезоне у Колуилла была плодотворная аренда в «Брайтоне».

Однако, как указывает Фердинанд, "синие" вряд ли продадут его, поскольку видят в 20-летнем игроке ключевую часть своего будущего.

«Манчестер Юнайтед» все еще настаивает на подписании Мэйсона Маунта из «Челси», но не может договориться о гонораре.

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