«Манчестер Юнайтед» вошел в тройку самых неудачливых команд Премьер-лиги в прошлом сезоне с точки зрения результативности.

Согласно исследованию, «красные дьяволы» попали в штангу 20 раз при 593 ударах. Это третье место среди всех команд в лиге.

«Ньюкасл» (26) чаще всего попадал в штангу в Премьер-лиге и в этом отношении был самой неудачливой командой.

В прошлом сезоне Антони попал в штангу четыре раза, а Бруну Фернандешу не повезло, что его удары попали в перекладину пять раз.