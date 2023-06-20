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«МЮ» оказался в числе самых невезучих команд АПЛ: все из-за плохой результативности

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«Манчестер Юнайтед» вошел в тройку самых неудачливых команд Премьер-лиги в прошлом сезоне с точки зрения результативности.

Согласно исследованию, «красные дьяволы» попали в штангу 20 раз при 593 ударах. Это третье место среди всех команд в лиге.

«Ньюкасл» (26) чаще всего попадал в штангу в Премьер-лиге и в этом отношении был самой неудачливой командой.

В прошлом сезоне Антони попал в штангу четыре раза, а Бруну Фернандешу не повезло, что его удары попали в перекладину пять раз.

2 комментария

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llolishe
МЮшные так хотели праздновать три юбилея без побед что били в штанги
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