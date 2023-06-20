United Tweets
Блог

Мата отправил сообщение Бруну после его гола за Португалию: эта парочка обожает друг друга

Клубы Клубы
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, кажется, действительно гордится работой Бруну Фернандеша в этом сезоне.

После того, как португальский полузащитник отличился в предыдущей игре сборной Португалии, он получил сообщение от своего бывшего товарища по команде.

Мата написал в своем посте: «Juegas tanto», что переводится как «Ты так много играешь…».

На самом деле это было признанием того, насколько Фернандеш много играл в ​​сезоне 22/23.

Он действительно может достичь отметки в 70 матчей, сыграв в предстоящей игре Португалии против Исландии 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
Мата один из самых обаятельных персонажей в Юнайтед.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий