Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, кажется, действительно гордится работой Бруну Фернандеша в этом сезоне.

После того, как португальский полузащитник отличился в предыдущей игре сборной Португалии, он получил сообщение от своего бывшего товарища по команде.

Мата написал в своем посте: «Juegas tanto», что переводится как «Ты так много играешь…».

На самом деле это было признанием того, насколько Фернандеш много играл в ​​сезоне 22/23.

Он действительно может достичь отметки в 70 матчей, сыграв в предстоящей игре Португалии против Исландии