По данным Guardian, шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, по-видимому, в настоящее время является лидером на покупку «Манчестер Юнайтед» у Глейзеров.

Фонд катарского шейха Ninety Two Foundation «ускользнул» от Ineos сэра Джима Рэтклиффа после их удивительной пятой и последней заявки.

Джассим требует приобрести 100% акций «Манчестер Юнайтед», а также, как сообщается, вступил в эксклюзивные переговоры с Глейзерами по этому поводу.

Ходят слухи, что его последняя заявка составляет около 5 миллиардов фунтов стерлингов плюс 1 миллиард фунтов стерлингов, которые будут добавлены для инвестиций в улучшение состава и объектов первой команды.

Однако Глейзерам еще предстоит принять окончательное решение о том, хотят ли они продать клуб шейху или нет.