United Tweets
Блог

У «Манчестер Юнайтед» есть шорт-лист из 5 нападающих после исключения трансфера Кейна

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» определил пять потенциальных трансферных целей нападающих на лето.

В список входят такие имена, как Олли Уоткинс, Гонсало Рамуш, Рэндал Коло-Муани , Расмус Хейлунд и Виктор Осимхен, цена которого оценивается в 150 миллионов фунтов стерлингов.

Харри Кейн был целью Эрика тен Хага №1, но отказ «Тоттенхэма» снизить свою цену в 100 миллионов фунтов стерлингов привел к тому, что интерес «Манчестер Юнайтед» прекратился. В конце концов, у Кейна всего год до окончания контракта.

The Athletic добавляет, что официальные лица клуба обеспокоены тем, что Рамуш и Коло Муани также не входят в наш ценовой диапазон.

Ни один из упомянутых выше игроков не будет доступен по дешевке.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crocodildo
Смолова забыли дописать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
В общем из этого списка остановятся на британском бруске Уоткинсе, возможно пульнут кучу денег на Хойлуна, либо возьмут таки Тареми за 20-ку из Португалии. Осимена в МЮ точно этим летом можно не ждать, нет банально на него средств. Коло-Муани вероятнее всего тоже, потому что Айнтрахт хочет 100 минимум. Про Рамуша уже полгода никаких толковых инсайдов. Им сейчас в принципе большие клубы не интересуются, коль Бенфика сбросила ценник аж на 40 млн. с момента завершения ЧМ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimirzavodovskiii@gmail.com
Если купят по дешовке, то играть также будет, вернее не играть, а в лучшем случае сидеть на лавке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serdar Muhatov
Пусть уж лучше Гринвуд играет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий