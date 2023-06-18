Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» определил пять потенциальных трансферных целей нападающих на лето.

В список входят такие имена, как Олли Уоткинс, Гонсало Рамуш, Рэндал Коло-Муани , Расмус Хейлунд и Виктор Осимхен, цена которого оценивается в 150 миллионов фунтов стерлингов.

Харри Кейн был целью Эрика тен Хага №1, но отказ «Тоттенхэма» снизить свою цену в 100 миллионов фунтов стерлингов привел к тому, что интерес «Манчестер Юнайтед» прекратился. В конце концов, у Кейна всего год до окончания контракта.

The Athletic добавляет, что официальные лица клуба обеспокоены тем, что Рамуш и Коло Муани также не входят в наш ценовой диапазон.

Ни один из упомянутых выше игроков не будет доступен по дешевке.