Хави примеряет наряд Микки Мауса и еще 6 фото игроков «Барселоны» из отпуска
Большинство игроков и тренеров «Барсы» уже начали наслаждаться отпуском.
Вот лучшие фотографии "сине-гранатовых", которые развлекаются летом.
Хави в парижском Диснейленде со своей семьей
Эрик Гарсия, Пабло Торре и Ферран Торрес на Ибице
Ферран Торрес на тренировочном сборе... названном в его честь
Педри играет в дартс
Рафинья уезжает в отпуск
Серхио Бускетс наслаждается природой с женой
Серджи Роберто с семьей и друзьями
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