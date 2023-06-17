Большинство игроков и тренеров «Барсы» уже начали наслаждаться отпуском.

Вот лучшие фотографии "сине-гранатовых", которые развлекаются летом.

Хави в парижском Диснейленде со своей семьей

Эрик Гарсия, Пабло Торре и Ферран Торрес на Ибице

Ферран Торрес на тренировочном сборе... названном в его честь

Педри играет в дартс

Рафинья уезжает в отпуск

Серхио Бускетс наслаждается природой с женой

Серджи Роберто с семьей и друзьями