United Tweets
Блог

Хави примеряет наряд Микки Мауса и еще 6 фото игроков «Барселоны» из отпуска

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Большинство игроков и тренеров «Барсы» уже начали наслаждаться отпуском.

Вот лучшие фотографии "сине-гранатовых", которые развлекаются летом.

Хави в парижском Диснейленде со своей семьей

Эрик Гарсия, Пабло Торре и Ферран Торрес на Ибице

Ферран Торрес на тренировочном сборе... названном в его честь

Педри играет в дартс

Рафинья уезжает в отпуск

Серхио Бускетс наслаждается природой с женой

Серджи Роберто с семьей и друзьями

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Ответ predMBAPPE
Вот это я понимаю жизнь, живешь и играешь в Барсе, рубишь капусту, отпуск на Ибице...
Там и Барселона сама по себе такой кайфовый город ,сел на метро несколько остановок и ты на море ) я в этот город просто влюбился !
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Вот это я понимаю жизнь, живешь и играешь в Барсе, рубишь капусту, отпуск на Ибице...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ Кашшай Чакырович
Там и Барселона сама по себе такой кайфовый город ,сел на метро несколько остановок и ты на море ) я в этот город просто влюбился !
Я бы тоже влюбился в него и девушка там ждала но работал в силовых и был запрет на выезд) теперь же нет возможности)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Про Рафинью наверно правильнее написать: улетает в отпуск)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий