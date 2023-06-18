United Tweets
Блог

Рэшфорд «заменит» Де Хеа в качестве самого высокооплачиваемого игрока «МЮ». Вратарю предлагают старую зарплату Маркуса

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Как сообщает The Sun, у «Манчестер Юнайтед» большие планы на Маркуса Рэшфорда после того, как он забил 30 голов в прошлом сезоне.

25-летний Рэшфорд ведет переговоры с клубом о новом контракте, поскольку срок действия его текущего контракта истекает следующим летом.

И, как сообщается, «красные дьяволы» хотят, чтобы он «заменил» Давида Де Хеа в качестве самого высокооплачиваемого игрока в клубе.

На столе для Рэшфорда находится предложение мегаконтракта, согласно которому он будет зарабатывать 375 000 фунтов стерлингов в неделю — именно столько сейчас зарабатывает Де Хеа.

Однако через две недели вратарь станет свободным агентом, если не согласится подписать новое соглашение о снижении заработной платы.

Рэшфорд прямо сейчас получает заработную плату в размере около 200 000 фунтов стерлингов в неделю — сумму, которую Де Хеа предлагают за продление своего пребывания.

По сути, ожидается, что два игрока поменяют свои зарплаты, что потенциально сделает Рэшфорда самым высокооплачиваемым игроком в клубе.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Тишкович
Я уже подумал в воротах он ДеХею сменит судя по заголовку
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Харпер
Давид и старой зп Рэша не достоин.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
У них, конечно, выслуга лет присутствует в контрактах, иначе как объяснить, что у Бруно всего 200 штук и это недавно повышенная ? Звёзды из Реала понятно, ну Рэш ещё объяснимо, но как у остальных может быть больше, чем у Бруно ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий