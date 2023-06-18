Как сообщает The Sun, у «Манчестер Юнайтед» большие планы на Маркуса Рэшфорда после того, как он забил 30 голов в прошлом сезоне.

25-летний Рэшфорд ведет переговоры с клубом о новом контракте, поскольку срок действия его текущего контракта истекает следующим летом.

И, как сообщается, «красные дьяволы» хотят, чтобы он «заменил» Давида Де Хеа в качестве самого высокооплачиваемого игрока в клубе.

На столе для Рэшфорда находится предложение мегаконтракта, согласно которому он будет зарабатывать 375 000 фунтов стерлингов в неделю — именно столько сейчас зарабатывает Де Хеа.

Однако через две недели вратарь станет свободным агентом, если не согласится подписать новое соглашение о снижении заработной платы.

Рэшфорд прямо сейчас получает заработную плату в размере около 200 000 фунтов стерлингов в неделю — сумму, которую Де Хеа предлагают за продление своего пребывания.

По сути, ожидается, что два игрока поменяют свои зарплаты, что потенциально сделает Рэшфорда самым высокооплачиваемым игроком в клубе.