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«Хочу максимально использовать эти возможности»: Фернандеш рассказал, от какого предложения Тен Хага он всегда отказывается

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Во время международного перерыва Фернандеш, находящийся в расположении сборной Португалии, дал интервью CM Sport.

Бруну рассказал, что постоянно отказывается, когда Тен Хаг предлагает ему отсидеться на скамейке запасных, чтобы немного отдохнуть:

«Я с детства мечтал играть за «Манчестер Юнайтед». Когда тренер спрашивает, хочу ли я отдохнуть, я всегда отвечаю, что готов играть. Еще придет то время, когда я буду выходить на поле реже, поэтому я хочу максимально использовать те возможности, которые тренеры дают мне сейчас».

Фернандеш пропустил всего пять матчей с момента своего перехода в «Юнайтед» в январе 2020 года, лишь на одну игру португалец не смог выйти из-за болезни. За прошедшее с тех пор время он провел 185 матчей за «МЮ», забил 64 гола и отдал 54 ассиста.

В этом сезоне Бруну сыграл больше всего минут среди всех футболистов всех турниров! Одноклубники португальца даже шутят над тем, что он всегда находится в строю и всегда готов играть.

Настоящий трудяга.

4 комментария

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stanvixx
Чёртов Кэп 💪😎
+4
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Тима Мамхяг
Бруно, Бруно, Бруно красный👹
+2
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Кирилл Мирошниченко
Самоотдачи у Бруно хоть занимай) А вот над самообладанием стоит ещё усердно поработать, ведь капитан должен в любой ситуации держать всё под контролем, что у Фернандеша не всегда получается.
+1
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Dm Kznts
редчайший по удачности трансфер
0
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