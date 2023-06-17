Во время международного перерыва Фернандеш, находящийся в расположении сборной Португалии, дал интервью CM Sport.

Бруну рассказал, что постоянно отказывается, когда Тен Хаг предлагает ему отсидеться на скамейке запасных, чтобы немного отдохнуть:

«Я с детства мечтал играть за «Манчестер Юнайтед». Когда тренер спрашивает, хочу ли я отдохнуть, я всегда отвечаю, что готов играть. Еще придет то время, когда я буду выходить на поле реже, поэтому я хочу максимально использовать те возможности, которые тренеры дают мне сейчас».

Фернандеш пропустил всего пять матчей с момента своего перехода в «Юнайтед» в январе 2020 года, лишь на одну игру португалец не смог выйти из-за болезни. За прошедшее с тех пор время он провел 185 матчей за «МЮ», забил 64 гола и отдал 54 ассиста.

В этом сезоне Бруну сыграл больше всего минут среди всех футболистов всех турниров! Одноклубники португальца даже шутят над тем, что он всегда находится в строю и всегда готов играть.

Настоящий трудяга.