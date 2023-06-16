7 комментариев

Мэйсон Гринвуд по-прежнему отстранен от участия в матчах «Юнайтед», он не тренировался с основной командой и не мог играть с тех пор, как был арестован в январе 2022 года.

Обвинения в попытке изнасилования, нападении его девушки были сняты в феврале 2023 года после того, как ключевые свидетели отказались от своего участия в деле, а в ходе полицейского расследования были обнаружены новые материалы. «МЮ» проводит внутреннее расследование, прежде чем принять окончательное решение о будущем Гринвуда.

Сегодня «Юнайтед» предоставил обновленную информацию, подтвердив, что Гринвуд остается в клубе перед новым сезоном. «Юнайтед» опубликовал список игроков, оставленных на сезон 2023/2024 на официальном сайте, где также подтвердил уход Фила Джонса и Акселя Туанзебе и переговоры по контракту с голкипером Давидом де Хеа.

Гринвуд был включен в список игроков клуба в возрасте до 24 лет по состоянию на июнь 2023 года.

Контракт форварда с «Олд Траффорд» действует до 2025 года, и он будет получать зарплату в полном объеме, пока клуб проводит внутреннее расследование.