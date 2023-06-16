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Мэйсон Гринвуд останется игроком «МЮ» в сезоне 2023/24

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Мэйсон Гринвуд по-прежнему отстранен от участия в матчах «Юнайтед», он не тренировался с основной командой и не мог играть с тех пор, как был арестован в январе 2022 года.

Обвинения в попытке изнасилования, нападении его девушки были сняты в феврале 2023 года после того, как ключевые свидетели отказались от своего участия в деле, а в ходе полицейского расследования были обнаружены новые материалы. «МЮ» проводит внутреннее расследование, прежде чем принять окончательное решение о будущем Гринвуда.

Сегодня «Юнайтед» предоставил обновленную информацию, подтвердив, что Гринвуд  остается в клубе перед новым сезоном. «Юнайтед» опубликовал список игроков, оставленных на сезон 2023/2024 на официальном сайте, где также подтвердил уход Фила Джонса и Акселя Туанзебе и переговоры по контракту с голкипером Давидом де Хеа.

Гринвуд был включен в список игроков клуба в возрасте до 24 лет по состоянию на июнь 2023 года.

Контракт форварда с «Олд Траффорд» действует до 2025 года, и он будет получать зарплату в полном объеме, пока клуб проводит внутреннее расследование.

7 комментариев

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Crocodildo
Надеюсь что быстро вернёт былую форму, а ЭТХ допустит его до основного состава:)
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Чёрный тюльпан
Трансферов похоже не предвидится, коль уже пошли на такой отчаянный шаг.
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Serdar Muhatov
Ответ Чёрный тюльпан
Трансферов похоже не предвидится, коль уже пошли на такой отчаянный шаг.
Ну как по мне это не отчаянный шаг. Гринвут очень хороший игрок, потеря которого было бы глупостью для МЮ. В руках Тен Хага думаю он раскроется. Или если его будет натаскивать тот же чел что и Рэшфорда, то тогда он может даже и самого Рэшфорда превзойти
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Трансферов похоже не предвидится, коль уже пошли на такой отчаянный шаг.
да его в любый момент в аренду или на продажу смогут выставить.
Этот список ничего не значит
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Чёрный тюльпан
Ответ Serdar Muhatov
Ну как по мне это не отчаянный шаг. Гринвут очень хороший игрок, потеря которого было бы глупостью для МЮ. В руках Тен Хага думаю он раскроется. Или если его будет натаскивать тот же чел что и Рэшфорда, то тогда он может даже и самого Рэшфорда превзойти
Суть в том, что его репутация сейчас ниже плинтуса. Изначально его хотели отправить в аренду, что подтверждали серьёзные источники, но поскольку главный тренер понял, что дела швах на рынке, когда бездарный Мёрто всех упускает, так ещё и на фоне клуб продать не могут нормально, а даже если и продадут, то новый владелец начнёт распоряжаться своим активом уже по ходу нового сезона, то пусть хоть Гринвуд на форварде остаётся. Правда ему придётся пахать сейчас, чтобы форму набрать.
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Serdar Muhatov
Ответ Чёрный тюльпан
Суть в том, что его репутация сейчас ниже плинтуса. Изначально его хотели отправить в аренду, что подтверждали серьёзные источники, но поскольку главный тренер понял, что дела швах на рынке, когда бездарный Мёрто всех упускает, так ещё и на фоне клуб продать не могут нормально, а даже если и продадут, то новый владелец начнёт распоряжаться своим активом уже по ходу нового сезона, то пусть хоть Гринвуд на форварде остаётся. Правда ему придётся пахать сейчас, чтобы форму набрать.
Скорее всего так и есть. Но я имел ввиду что Гринвуд очень талантливый футболист и у него большое будущее, если похоронит своих тараканов в голове и перестанет качсячить вне поля))) будем надеятся что вся эта ситуация с продажей клуба по быстрее законяится и будут нормальные трансферы
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kaviknat
Ответ Чёрный тюльпан
Трансферов похоже не предвидится, коль уже пошли на такой отчаянный шаг.
А какие трансферы? Глейзеры денег тратить не будут, а МЮ продадут в лучшем случае ближе к осени. Если продадут
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