«МЮ» готов расстаться с Джейдоном Санчо: клуб назначил цену на футболиста
«МЮ» готов продать Джейдона Санчо этим летом, сообщает Football Transfers.
«Астон Вилла» интересуется англичанином, который мог бы им помочь в Лиге Конференций в следующем сезоне под руководством Унаи Эмери.
Санчо не смог закрепить за собой место в стартовом составе «МЮ» после появления в команде Эрика тен Хага.
«Красные дьяволы» готовы расстаться с 23-летним футболистом за 60 млн фунтов. Напомним, что клуб подписал Санчо у «Боруссии» в 2021 году за 73 млн фунтов.
На пик выйдет только через 2-3 года перспектива есть!!!
А учитывая, что ещё никого не купили, то продавать игроков, которых итак не хватает полная ДИЧЬ !!