«МЮ» готов продать Джейдона Санчо этим летом, сообщает Football Transfers.

«Астон Вилла» интересуется англичанином, который мог бы им помочь в Лиге Конференций в следующем сезоне под руководством Унаи Эмери.

Санчо не смог закрепить за собой место в стартовом составе «МЮ» после появления в команде Эрика тен Хага.

«Красные дьяволы» готовы расстаться с 23-летним футболистом за 60 млн фунтов. Напомним, что клуб подписал Санчо у «Боруссии» в 2021 году за 73 млн фунтов.