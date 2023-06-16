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«МЮ» готов расстаться с Джейдоном Санчо: клуб назначил цену на футболиста

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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 «МЮ» готов продать Джейдона Санчо этим летом, сообщает Football Transfers.

«Астон Вилла» интересуется англичанином, который мог бы им помочь в Лиге Конференций в следующем сезоне под руководством Унаи Эмери.

Санчо не смог закрепить за собой место в стартовом составе «МЮ» после появления в команде Эрика тен Хага.

«Красные дьяволы» готовы расстаться с 23-летним футболистом за 60 млн фунтов. Напомним, что клуб подписал Санчо у «Боруссии» в 2021 году за 73 млн фунтов.

 

5 комментариев

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Григорий Шишин
Уверен, не все согласятся. Но.. Почему то очень жаль! 😔
+7
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+7
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Dm Kznts
не верю
+1
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Ахма Начоо
Если он при Эрике не заиграл надежды что станет звездой мало, отлично подойдёт для глубины состава но думаю сам Санчо с этим не согласиться.
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MU-SAF. Scorp.
Это будет БОЛЬШАЯ ОШИБКА !!
На пик выйдет только через 2-3 года перспектива есть!!!
А учитывая, что ещё никого не купили, то продавать игроков, которых итак не хватает полная ДИЧЬ !!
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Yuri O
Правильное решение, выгодное для обоих.
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