Премьер-лига опубликовала расписание матчей на сезон 2023/24.

Свою первую встречу в грядущей кампании «дьяволы» проведут 14 августа дома против «Вулверхэмптона». 2 сентября подопечные Тен Хага сыграют с «Арсеналом» – вице-чемпионом АПЛ. А уже 28 октября нас ждет первый раунд Манчестерского дерби.

Вот полное расписание матчей «Юнайтед» в следующем сезоне Премьер-лиги

Болельщики «МЮ» посмотрели на график своей команды и поделились своими ощущениями в соцсетях:

💭 «Декабрь решит, будем ли мы участвовать в борьбе за титул или попадание в топ-4. Апрель решит, на каком месте мы финишируем».

💭 «16 декабря играем с «Ливерпулем» на выезде. Футболисты должны отметить этот день в своих календарях и показать футбол, который запомнится им и нам на всю жизнь. Необходим реванш после того, что произошло на «Энфилде» в прошлом сезоне».

💭 «Ох, у нас непростой календарь. В пяти из последних восьми туров мы играем против «Челси», «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Брайтона». Это будет тяжелое завершение сезона».

💭 «Концовка сезона будет безумной. Ну ладно, хоть в этот раз мы обойдемся без идиотского перерыва на зимний ЧМ. А в команду я верю».

💭 «Взять титул в матче против «Арсенала» на «Олд Траффорде» будет просто сказочными сценарием!»

💭 «Не понимаю, почему все так жалуются. Начинаем сезон игрой на «Олд Траффорде», выезды и домашние игры распределены очень логично. И в обеих половинах сезона нас ждут встречи с серьезными соперниками, все очень грамотно. В целом, мне кажется, график приятный».

💭 «Наверное, могло быть и хуже. Меня смущает декабрь и апрель, думаю, будет тяжело. Но лучше играть с сильными соперниками, когда команда войдет в ритм, а не в первые недели».

А как вам расписание «Юнайтед» на грядущий сезон? Делитесь мыслями в комментах!