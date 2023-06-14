Акции подросли на фоне слухов.

Вчера в катарском СМИ появилась новость о том, что шейх Джассим приобрел «Юнайтед». На фоне данного слуха акции клуба резко выросли.

Позднее главный редактор ресурса, который распространил новость, опроверг информацию, но стоимость акций на Нью-Йоркском фондовом рынке осталась на высоком уровне.

По данным Forbes, цена акций «Юнайтед» в какой-то момент взлетела на 15% за день, что стало самым большим дневным скачком с февраля, а за три дня цена поднялась почти на 24%.

Эти манипуляции увеличили рыночную капитализацию «МЮ» на 340 млн долларов, а к моменту закрытия торгов его стоимость достигла 3,28 млрд долларов. В настоящее время цена за одну акцию составляет 22,76 долларов, что стало самым высоким показателем с середины апреля.

В последние месяцы часто возникали вопросы к оценке стоимости клуба, что иногда приводило к снижению цены акций. В феврале газета Financial Times предположила, что клуб стоит всего 1,6 млрд долларов, то есть меньше половины того, что подразумевает цена одной акции. На фоне такой оценки капитализация уменьшилась на 9,2%.

Еще одним фактором, который может повлиять на стоимость клуба, будет отчет о клубных доходах, который выйдет на этой неделе. Последний отчет в марте показал, что квартальная прибыль «МЮ» составляла 6,3 млн фунтов. Кроме того клуб подтвердил свой предыдущий прогноз по доходам − от 590 до 610 млн фунтов.