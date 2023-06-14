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Маркус Рэшфорд был замечен в 5 утра в компании фитнес-блогера

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был замечен в Майами с фитнес-моделью и инфлюенсером Кортни Колдвэлл.

По информации GOAL, англичанин тусовался до раннего утра 12 июня в эксклюзивном ночном клубе Mr. Jones в Майами. Около 5 утра он был замечен возвращающимся в свой отель с Колдвэлл.

 

Кортни Колдвэлл — инфлюэнсер из США, она руководит фитнес-стартапом Big Booty University, помогая клиентам получить желаемую фигуру. Девушка достаточно популярна в социальных сетях и регулярно сотрудничает с фитнес-брендами.

Маркус Рэшфорд, забивший 30 голов в 56 играх за «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2022/23, недавно прилетел во Флориду. Ожидается, что он вернется в расположение «МЮ» перед первым предсезонным товарищеским матчем с «Лионом» 19 июля.

3 комментария

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red hikkikomori
Променял подругу детства на твёркалку
+11
-1
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Dmitry Rogovitsky
31 гол забил вне сезона
+2
0
+2
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wjvxpb5q6f
Ой, да пусть развлекается как хочет...тем более в свой законный отпуск после длиннющего сезона с зимним ЧМ.
А то сейчас набегут моралисты.
+3
-3
0
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