Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был замечен в Майами с фитнес-моделью и инфлюенсером Кортни Колдвэлл.

По информации GOAL, англичанин тусовался до раннего утра 12 июня в эксклюзивном ночном клубе Mr. Jones в Майами. Около 5 утра он был замечен возвращающимся в свой отель с Колдвэлл.

Кортни Колдвэлл — инфлюэнсер из США, она руководит фитнес-стартапом Big Booty University, помогая клиентам получить желаемую фигуру. Девушка достаточно популярна в социальных сетях и регулярно сотрудничает с фитнес-брендами.

Маркус Рэшфорд, забивший 30 голов в 56 играх за «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2022/23, недавно прилетел во Флориду. Ожидается, что он вернется в расположение «МЮ» перед первым предсезонным товарищеским матчем с «Лионом» 19 июля.