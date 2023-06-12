Этот парень явно не прочь сыграть на «Олд Траффорд».

Одна из главных задач «Юнайтед» на летнее трансферное окно — подписать техничного и качественного топ-форварда. Клуб надеялся на переход Харри Кейна, но на данный момент, судя по сообщениям СМИ, это практически нереально из-за нежелания президента «Тоттенхэма» продавать игрока соперникам по АПЛ.

Альтернативным вариантом для тен Хага является датский нападающий Расмус Хейлунд, только завершивший свой первый сезон в «Аталанте».

И вот, в интервью датскому изданию Tipsblade футболист сам рассказал, что он думает об интересе «красных дьяволов»:

«Это огромный клуб, и я, должно быть, сделал что-то правильно, если ходят слухи, что они хотят меня. Мы должны подождать, чтобы увидеть, что произойдет. Судя по тому, что мы все слышим и видим, я думаю, что многое может произойти с несколькими нападающими этим летом, поскольку многие клубы ищут девятку. Там обязательно что-то произойдет, и нам придется подождать и посмотреть, попаду ли я туда.

Я очень рад быть в «Аталанте», и мы попали в Лигу Европы. Мне очень хорошо здесь, так что теперь нам нужно просто подождать.

Моя цель — играть за лучшие клубы, и «Манчестер Юнайтед» является одним из таких. Если я перейду туда, это будет невероятно».

Хейлунд только в прошлом году впервые оказался в топ лиге, перейдя в «Аталанту» из австрийского «Штурма», и у него все равно очень неплохая статистика: 15 голов и 7 ассистов в 41-м матче за клуб. В сборной Дании он так и вовсе забил 5 голов в 2-х матчах, что не может не впечатлять.