United Tweets
Блог

«Многое может произойти». Расмус Хейлунд впервые высказался об интересе «Юнайтед» к его кандидатуре

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Расмус Хейлунд
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Этот парень явно не прочь сыграть на «Олд Траффорд».

Одна из главных задач «Юнайтед» на летнее трансферное окно — подписать техничного и качественного топ-форварда. Клуб надеялся на переход Харри Кейна, но на данный момент, судя по сообщениям СМИ, это практически нереально из-за нежелания президента «Тоттенхэма» продавать игрока соперникам по АПЛ.

Альтернативным вариантом для тен Хага является датский нападающий Расмус Хейлунд, только завершивший свой первый сезон в «Аталанте».

И вот, в интервью датскому изданию Tipsblade футболист сам рассказал, что он думает об интересе «красных дьяволов»:

«Это огромный клуб, и я, должно быть, сделал что-то правильно, если ходят слухи, что они хотят меня. Мы должны подождать, чтобы увидеть, что произойдет. Судя по тому, что мы все слышим и видим, я думаю, что многое может произойти с несколькими нападающими этим летом, поскольку многие клубы ищут девятку. Там обязательно что-то произойдет, и нам придется подождать и посмотреть, попаду ли я туда.

Я очень рад быть в «Аталанте», и мы попали в Лигу Европы. Мне очень хорошо здесь, так что теперь нам нужно просто подождать.

Моя цель — играть за лучшие клубы, и «Манчестер Юнайтед» является одним из таких. Если я перейду туда, это будет невероятно».

Хейлунд только в прошлом году впервые оказался в топ лиге, перейдя в «Аталанту» из австрийского «Штурма», и у него все равно очень неплохая статистика: 15 голов и 7 ассистов в 41-м матче за клуб. В сборной Дании он так и вовсе забил 5 голов в 2-х матчах, что не может не впечатлять.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bolvan
Норвежский форвард?!?!🤔😳😳

Проверяйте прежде чем публиковать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stebakova
Автор
Ответ Adilet Sarbagyshev
Норвежский футболист, который играет почему-то за Данию.
один Холанд на уме))
поправила, спасибо, что обратили внимание
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Sarbagyshev
Норвежский футболист, который играет почему-то за Данию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Не следил за его игрой за Аталанту но в сборной он хорош
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Sarbagyshev
Ответ Anna Stebakova
один Холанд на уме)) поправила, спасибо, что обратили внимание
Я грешным делом подумал, что слишком много талантов на маленькую Норвегию (Холанд, Одегор).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий