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Тен Хаг встретился со всеми игроками «Юнайтед». Известно, что тренер поставил Санчо один ультиматум

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После окончания сезона Тен Хаг провел личные встречи с каждым игроком «МЮ», сообщает Тhe Sun. С Санчо Эрик обсудил его будущее в команде и поставил игроку один ультиматум.

По данным The Sun, тренер сказал Джейдону, что он должен доказать свою способность стать «ключевой фигурой команды в долгосрочной перспективе».

По информации источника, Тен Хаг понимает, что его клуб может побороться за самые высокие места в АПЛ и даже претендовать на чемпионский титул. Если Санчо сочтет, что не справится с этой задачей, в будущем «дьяволы» могут его отпустить.

В этом сезоне вингер принял участие в 41-м матче «Юнайтед», проведя на поле во всех турнирах 2.432 минуты. На счету Джейдона – семь голов и три ассиста. Bild сообщает, что Санчо может вернуться в дортмундскую «Боруссию», «шмели» думают над арендой англичанина.

Как считаете, справится ли Джейдон с задачей, которую перед ним поставил Тен Хаг?

3 комментария

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Dm Kznts
Ответ Wekil Halylow
они не идиёти
не понимаю
пиши по русски
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