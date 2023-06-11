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«Ньюкасл» заинтересован в сделке по аренде Магуайра — «Юнайтед» этого не допустит

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр Харри Магуайр
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Как сообщает The Sun, «Ньюкасл» поинтересовался возможностью арендовать Харри Магуайра этим летом.

Однако «Манчестер Юнайтед» хочет продать английского центрального защитника на постоянной основе и не готов к аренде.

«Красные дьяволы» не хотят «помочь» «Ньюкаслу», одалживая Магуайра без какой-либо финансовой выгоды.

Однако, если «Сороки» предложат его подписать, «Манчестер Юнайтед» отпустит его — при условии, что цена будет подходящей.

Между тем, Магуайр, как сообщается, был бы не против остаться на «Олд Траффорд» этим летом, поскольку он не хочет снижать свою зарплату.

2 комментария

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**Iscander**
Какая аренда? Пусть покупают.
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Руслан
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