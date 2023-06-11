По сообщению The Sun, Маркус Рэшфорд и его возлюбленная детства Люсия Лой разорвали помолвку около двух месяцев назад.

Пара обручилась в мае прошлого года, но источник подтвердил The Sun, что отношения «исчерпали себя».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» в настоящее время находится в отпуске в Майами, где его заметили возвращающимся в свой отель с другой женщиной.

Люсия и Маркус были вместе со школьной скамьи, и на этом пути их отношения выдержали несколько испытаний и невзгод.

Хотя точная причина расставания неизвестна, The Sun утверждает, что оба остаются «хорошими друзьями».