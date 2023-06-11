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Маркус Рэшфорд «разорвал помолвку» со своей девушкой Люсией Лои. Они были вместе со школы

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

По сообщению The Sun, Маркус Рэшфорд и его возлюбленная детства Люсия Лой разорвали помолвку около двух месяцев назад.

Пара обручилась в мае прошлого года, но источник подтвердил The Sun, что отношения «исчерпали себя».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» в настоящее время находится в отпуске в Майами, где его заметили возвращающимся в свой отель с другой женщиной.

Люсия и Маркус были вместе со школьной скамьи, и на этом пути их отношения выдержали несколько испытаний и невзгод.

Хотя точная причина расставания неизвестна, The Sun утверждает, что оба остаются «хорошими друзьями».

4 комментария

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Просто Я
Просто Реш проникся настоящим духом МЮ
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Direct free kick
Он же гей, какая свадьба?
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