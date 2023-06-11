Маркус Рэшфорд «разорвал помолвку» со своей девушкой Люсией Лои. Они были вместе со школы
По сообщению The Sun, Маркус Рэшфорд и его возлюбленная детства Люсия Лой разорвали помолвку около двух месяцев назад.
Пара обручилась в мае прошлого года, но источник подтвердил The Sun, что отношения «исчерпали себя».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» в настоящее время находится в отпуске в Майами, где его заметили возвращающимся в свой отель с другой женщиной.
Люсия и Маркус были вместе со школьной скамьи, и на этом пути их отношения выдержали несколько испытаний и невзгод.
Хотя точная причина расставания неизвестна, The Sun утверждает, что оба остаются «хорошими друзьями».
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