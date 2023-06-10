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Стала известна позиция Эрика тен Хага по Мэйсону Гринвуду. Сказать, что это шок - ничего не сказать 😮😮😮

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может получить второй шанс в «Манчестер Юнайтед», несмотря на слухи о нежелании команды возвращать игрока.

В The Sun выяснили, что Эрик тен Хаг хочет вернуть молодого англичанина в первую команду.

Напомним, что у нападающего были проблемы с законом из-за обвинений в изнасиловании и контроле поведения. Полиция Манчестера расследовала инцидент около года, но в конечном итоге все обвинения были сняты.

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Гринвуд находится в неоднозначном положении с января 2022 года, но теперь может полноценно вернуться в футбол.

Ранее сообщалось, что у футболиста нет будущего в «МЮ», и, судя по всему, во всем чемпионате Англии. Однако теперь появилась информация о позиции Эрика тен Хага, а также «большинства футболистов», которые приветствуют возвращение англичанина в состав.

Тем не менее, The Sun добавляет, что только генеральный директор Ричард Арнольд и члены семьи Глейзеров примут решение о будущем Гринвуда в «Юнайтед».

3 комментария

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Мирзоанис Якубов
После фразы "The Sun" можно было прекратить читать эту ересь
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batterbin
Токсичный и довольно тупой парень. Не знаю, может, он классный футболист, но Тен Хаг, похоже, про репутационные и маркетинговые потери не думает. Правильно, пусть думают другие, он всего лишь тренер...
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