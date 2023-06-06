15 комментариев

Все серьезно.

Во вторник бразильский телеканал TV Globo сообщил, что Габриэла Каваллин, экс-партнерша Антони, подала жалобу в полицию на футболиста. Девушка обвинила вингера в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм.

ESPN Brazil получил копию показаний предполагаемой жертвы и раскрыл немало шокирующих подробностей, содержащихся в ее заявлении.

Каваллин, являющаяся диджеем и инфлюэнсером в сфере цифровых технологий, утверждает, что поддерживала отношения с Антони почти два года, жила с игроком в Амстердаме, где он играл за «Аякс», а позже переехала с ним в Манчестер. Она утверждает, что футболист как минимум четыре раза применял к ней насилие, порой даже при свидетелях.

Хронология событий, по ее словам, выглядит так:

Июль 2022. После того, как они поссорились на вечеринке в отеле «Вила Олимпия» в Сан-Паулу, Антони вытащил ее с вечеринки, схватил за волосы, а после затолкал ее в машину. В тот момент Габриэла была на 17-й неделе беременности. Через месяц пара сошлась вновь.

Январь 2023. Бразилец напал на девушку «из ревности» в ее квартире, вызвав у нее смещение силиконового протеза. Сначала ей помогали восстанавливаться два врача «Манчестер Юнайтед», а затем ей пришлось сделать операцию в Сан-Паулу.

Следующий эпизод произошел весной 2023 года и снова в Англии. Вингер вновь напал на Каваллин, но на этот раз при свидетелях. В тот момент рядом был друг девушки, а также мать Антони. К заявлению Габриэла приложила фото шрама на руке, который остался от раны, полученной после того, как футболист разбил стакан.

По словам девушки, на этом все не закончилось. После Антони продолжил нападать на неё и разбил её мобильный телефон, чтобы она не обратилась за помощью. Ей удалось уйти только спустя пять часов, когда физиотерапевт игрока отвез её к врачу.

Май 2023. Каваллин уехала в Бразилию, но экс-бойфренд начал ей звонить с угрозами, что «если он увидит её с кем-то, то убьёт». Девушка боится, что ее может найти кто-то из его друзей, а также что у него есть доступ к огнестрельному оружию благодаря финансовому положению.

Ко всему прочему, Габриэла отметила эмоциональную нестабильность футболиста, так как он не раз ей угрожал убить самого себя.