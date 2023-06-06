15 комментариев

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Нападение, угрозы убийством, травмы и не только. Стало известно, в чем обвиняет Антони его бывшая девушка

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Все серьезно.

Во вторник бразильский телеканал TV Globo сообщил, что Габриэла Каваллин, экс-партнерша Антони, подала жалобу в полицию на футболиста. Девушка обвинила вингера в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм.

ESPN Brazil получил копию показаний предполагаемой жертвы и раскрыл немало шокирующих подробностей, содержащихся в ее заявлении.

Каваллин, являющаяся диджеем и инфлюэнсером в сфере цифровых технологий, утверждает, что поддерживала отношения с Антони почти два года, жила с игроком в Амстердаме, где он играл за «Аякс», а позже переехала с ним в Манчестер. Она утверждает, что футболист как минимум четыре раза применял к ней насилие, порой даже при свидетелях.

Хронология событий, по ее словам, выглядит так:

Июль 2022. После того, как они поссорились на вечеринке в отеле «Вила Олимпия» в Сан-Паулу, Антони вытащил ее с вечеринки, схватил за волосы, а после затолкал ее в машину. В тот момент Габриэла была на 17-й неделе беременности. Через месяц пара сошлась вновь.

Январь 2023. Бразилец напал на девушку «из ревности» в ее квартире, вызвав у нее смещение силиконового протеза. Сначала ей помогали восстанавливаться два врача  «Манчестер Юнайтед», а затем ей пришлось сделать операцию в Сан-Паулу.

Следующий эпизод произошел весной 2023 года и снова в Англии. Вингер вновь напал на Каваллин, но на этот раз при свидетелях. В тот момент рядом был друг девушки, а также мать Антони. К заявлению Габриэла приложила фото шрама на руке, который остался от раны, полученной после того, как футболист разбил стакан.

По словам девушки, на этом все не закончилось. После Антони продолжил нападать на неё и разбил её мобильный телефон, чтобы она не обратилась за помощью. Ей удалось уйти только спустя пять часов, когда физиотерапевт игрока отвез её к врачу.

Май 2023. Каваллин уехала в Бразилию, но экс-бойфренд начал ей звонить с угрозами, что «если он увидит её с кем-то, то убьёт». Девушка боится, что ее может найти кто-то из его друзей, а также что у него есть доступ к огнестрельному оружию благодаря финансовому положению.

Ко всему прочему, Габриэла отметила эмоциональную нестабильность футболиста, так как он не раз ей угрожал убить самого себя.

15 комментариев

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Nasr Al
Она говорила,что он угрожал ей 20 мая, но 20 мая Антони в старте против борнтмута играл
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Григорий Шишин
Что то эта дамочка долго размышляла с оглаской, или у Антони деньжат заметно поприбавилось?
Мне плохо верится, что после гемора с Гринвудом, кто то решится повторять подобный фестиваль
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Полуэктов Пётр
Ответ Nasr Al
Она говорила,что он угрожал ей 20 мая, но 20 мая Антони в старте против борнтмута играл
А игры с Борнмутом как-то мешает людям угрожать? Какая тут связь?
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Answer1
Ответ Nasr Al
Она говорила,что он угрожал ей 20 мая, но 20 мая Антони в старте против борнтмута играл
Ну все верно, каждый второй удар по воротам Антони это потенциальная угроза для людей на трибунах, возможно и она была среди них. А если серьезно, не могу понять, это интернет так влияет на людей, что каждый конфликт теперь раздувается до заявлений в полицию, или это футболисты стали такими отбитыми.
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Дмитрий Новиков
Ответ Nasr Al
Она говорила,что он угрожал ей 20 мая, но 20 мая Антони в старте против борнтмута играл
сутки напролет играл?)
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Eskender
Зашел посмотреть фото смещенного силиконового импланта.... :-(((
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#SharkTeam
Ответ Nasr Al
Она говорила,что он угрожал ей 20 мая, но 20 мая Антони в старте против борнтмута играл
Ну играл и что?
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Dm Kznts
Ответ Григорий Шишин
Что то эта дамочка долго размышляла с оглаской, или у Антони деньжат заметно поприбавилось? Мне плохо верится, что после гемора с Гринвудом, кто то решится повторять подобный фестиваль
это да.
если только Антони не полный дебил, который посчитал что у него прокатит и никто не узнает
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Алексей Максимов
Хоть бы не повторилась история Гринвуда...
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Дмитрий Новиков
берут себе с низкой социальной ответственностью и потом страдают, классика.
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no_one_perfect
Стало интересно, потому залез в инстаграм сей мадам. В целом, откуда там диджей и инфлюенсер-мне не понятно, зато силиконовые протезы (почему протезы???) подчеркнуты на каждом фото, ну а в остальном-ничего интересного, стандартные фото с пакетами модных брендов/из магазинов модных брендов.
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Arijandas Chvesko
Ответ Nasr Al
Она говорила,что он угрожал ей 20 мая, но 20 мая Антони в старте против борнтмута играл
Это правда он играл тот день
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Konstantin Meerov
Ответ Nasr Al
Она говорила,что он угрожал ей 20 мая, но 20 мая Антони в старте против борнтмута играл
ого, да ты Шерлок Холмс. в сутках 24 часа. работа отнимает не больше 8-10 у рядового человека, а футболиста в день матча часа 4, если матч на домашнем стадионе
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