Эрик тен Хаг значительно улучшил стиль игры команды в своей дебютной кампании, особенно их точность передач.

Это привело к тому, что одна звезда Виктор Линделеф возглавил список по точным передачам в сезоне.

Действительно, в прошлом сезоне у Линделефа в среднем 93,1% точности передач за игру в Премьер-лиге.

Ему удалось обойти множество игроков «Манчестер Сити», и он является единственным игроком «Манчестер Юнайтед» в топ-10.

1. Виктор Линделеф ("Юнайтед") - 93,1%

2. Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити") - 93%

2. Джон Стоунз ("Манчестер Сити") - 93%

4. Рубен Диаш ("Манчестер Сити") - 92,7%

5. Родри ("Манчестер Сити") - 91,2%

6. Даниэль Амарти ("Лестер") - 91,1%

7. Уильям Салиба ("Арсенал") - 91%

8. Тиаго Силва ("Челси") - 90,9%

9. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - 90,5%

10. Натан Аке ("Манчестер Сити") - 90,4%