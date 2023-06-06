Звезда «МЮ» лидирует в АПЛ с огромным количеством точных передач — это не Эриксен
Эрик тен Хаг значительно улучшил стиль игры команды в своей дебютной кампании, особенно их точность передач.
Это привело к тому, что одна звезда Виктор Линделеф возглавил список по точным передачам в сезоне.
Действительно, в прошлом сезоне у Линделефа в среднем 93,1% точности передач за игру в Премьер-лиге.
Ему удалось обойти множество игроков «Манчестер Сити», и он является единственным игроком «Манчестер Юнайтед» в топ-10.
1. Виктор Линделеф ("Юнайтед") - 93,1%
2. Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити") - 93%
2. Джон Стоунз ("Манчестер Сити") - 93%
4. Рубен Диаш ("Манчестер Сити") - 92,7%
5. Родри ("Манчестер Сити") - 91,2%
6. Даниэль Амарти ("Лестер") - 91,1%
7. Уильям Салиба ("Арсенал") - 91%
8. Тиаго Силва ("Челси") - 90,9%
9. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - 90,5%
10. Натан Аке ("Манчестер Сити") - 90,4%
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