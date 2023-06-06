Понять бы еще, из-за чего столько эмоций.

В минувшие выходные «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии на «Уэмбли».

Илкай Гюндоган забил уже на 1-й минуте, воспользовавшись передачей Кевина де Брюйне. На 33-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Гюндоган сделал дубль, забив второй мяч на 51-й минуте и принеся своей команде победу.

Первый мяч немецкого полузащитника «Сити» стал самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии - Гюндоган открыл счет уже на 13-й секунде. Вскоре после этого между главными тренерами команд завязался чересчур эмоциональный спор с размахиванием рук.

Есть версии из-за чего спорили тен Хаг и Гвардиола?