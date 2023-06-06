Ого! Гвардиола и тен Хаг не на шутку сцепились после первого гола в финале Кубка - договориться так и не удалось😡😡😡
Понять бы еще, из-за чего столько эмоций.
В минувшие выходные «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии на «Уэмбли».
Илкай Гюндоган забил уже на 1-й минуте, воспользовавшись передачей Кевина де Брюйне. На 33-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Гюндоган сделал дубль, забив второй мяч на 51-й минуте и принеся своей команде победу.
Первый мяч немецкого полузащитника «Сити» стал самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии - Гюндоган открыл счет уже на 13-й секунде. Вскоре после этого между главными тренерами команд завязался чересчур эмоциональный спор с размахиванием рук.
Есть версии из-за чего спорили тен Хаг и Гвардиола?
p.s. Не пойму, чем там можно было быть недовольным со стороны Тен Хага. Голешник чистейший.