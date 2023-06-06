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Ого! Гвардиола и тен Хаг не на шутку сцепились после первого гола в финале Кубка - договориться так и не удалось😡😡😡

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Понять бы еще, из-за чего столько эмоций.

В минувшие выходные «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии на «Уэмбли».

Илкай Гюндоган забил уже на 1-й минуте, воспользовавшись передачей Кевина де Брюйне. На 33-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Гюндоган сделал дубль, забив второй мяч на 51-й минуте и принеся своей команде победу.

Первый мяч немецкого полузащитника «Сити» стал самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии - Гюндоган открыл счет уже на 13-й секунде. Вскоре после этого между главными тренерами команд завязался чересчур эмоциональный спор с размахиванием рук.

Есть версии из-за чего спорили тен Хаг и Гвардиола?

1 комментарий

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di Malkovich
Сцепились два лысых, один из которых шарлатан.

p.s. Не пойму, чем там можно было быть недовольным со стороны Тен Хага. Голешник чистейший.
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