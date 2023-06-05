В АПЛ все пошло не так.

Игра Джейдона Санчо не оправдала ожиданий и его будущее может быть связано с другим клубом.

По данным TEAMtalk, один бывших клубов английского хавбека претендует на возвращение игрока. Этот клуб − «Дортмунд». Эту информацию подтверждает немецкое издание Bild. Причем по их данным, спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель находится в постоянном контакте с агентством, с которым сотрудничает Джейдон.

Более того, известно, что будущее Санчо на «Олд Траффорд» уже не так определенно, как раньше, поскольку его постоянная плохая форма становится все более очевидной для сотрудников клуба.

Санчо перебрался в «Юнайтед» из «Дортмунда» в 2021 году и заплатили за него 73 млн фунтов. Трансферная сага длилась два года, клуб очень хотел видеть игрока у себя, но ожидания не оправдались.

За последние два сезона в Германии англичанин записал на свой счет 76 голевых действия (голы и пасы), в то время как за аналогичный период в Англии − 18. Он и близко не достиг того уровня, что у него был ранее.

Юный аргентинец Алехандро Гарначо завоевывает место в основе, Рэшфорд может вновь сыграть на фланге, если в клуб привезут «девятку»,, а это значит, что позиции Санчо в «Юнайтед» под большим вопросом.