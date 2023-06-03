«Манчестер Юнайтед» завершил сезон неудачно, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 1:2 в финале Кубка Англии.

«Красные дьяволы» боролись изо всех сил, но в конечном итоге проиграли и не смогли остановить мечты «Граждан» о европейском требле.

Одним из игроков, который завоевал сердца многих болельщиков, является Маркус Рэшфорд, но не совсем своей игрой.

Именно с тем, как он отреагировал на поражение и утешил своих товарищей по команде.

Некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» на Reddit любят его за этот жест.

«Он хороший парень, наш Раши. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что он сделает в следующем сезоне!»

«Маркус Рэшфорд поднимает удрученных товарищей по команде после поражения. Будущий капитан клуба в процессе становления».

«В следующем сезоне он должен стать вице-капитаном, а Бруну — главным капитаном».