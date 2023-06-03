«Будущий капитан»: фанатам нравится то, что сделал один игрок «МЮ» сразу после поражения от «Сити»
«Манчестер Юнайтед» завершил сезон неудачно, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 1:2 в финале Кубка Англии.
«Красные дьяволы» боролись изо всех сил, но в конечном итоге проиграли и не смогли остановить мечты «Граждан» о европейском требле.
Одним из игроков, который завоевал сердца многих болельщиков, является Маркус Рэшфорд, но не совсем своей игрой.
Thank you for everything, Reds 👏🔴#MUFC || #FACup https://t.co/2A6xwFF9y5 pic.twitter.com/e7CJoH0ZUF— Manchester United (@ManUtd) June 3, 2023
Именно с тем, как он отреагировал на поражение и утешил своих товарищей по команде.
Некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» на Reddit любят его за этот жест.
«Он хороший парень, наш Раши. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что он сделает в следующем сезоне!»
«Маркус Рэшфорд поднимает удрученных товарищей по команде после поражения. Будущий капитан клуба в процессе становления».
«В следующем сезоне он должен стать вице-капитаном, а Бруну — главным капитаном».
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