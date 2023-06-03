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🧐 «Уважение и мотивация». Тен Хаг заставил команду смотреть, как «Сити» празднует победу в Кубке Англии

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Должно стать больно.

Эрик тен Хаг запретил команде покинуть поле после получения серебряных медалей в финале Кубка Англии.

Голландец заставил футболистов остаться на газоне «Уэмбли», чтобы они смотрели, как игроки «Манчестер Сити» поднимают трофей и празднуют победу.

Ten Hag explains why he made Man United stars watch Man City lift FA Cup

После игры его спросили о причинах такого поступка: «Нужно всегда проявлять уважение. Всегда. Но, конечно, это еще и мотивация. Вы должны прочувствовать это внутри себя, это больно.

Это должно стать топливом для команды. «Сити» заслужил победу, но мои игроки обязаны запомнить этот момент, чтобы сделать следующий шаг».

Не самый современный маневр, однако, любопытно, сработает ли такой подход с нынешним поколением футболистов.

Как считаете?

1 комментарий

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wolkov
зависит от футболистов, сработает или нет. с клоунами вроде погбы, которые только на себе зациклены - эти майндгеймс бесполезны. а с нынешними игроками - надеюсь, что нет
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