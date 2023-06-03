Должно стать больно.

Эрик тен Хаг запретил команде покинуть поле после получения серебряных медалей в финале Кубка Англии.

Голландец заставил футболистов остаться на газоне «Уэмбли», чтобы они смотрели, как игроки «Манчестер Сити» поднимают трофей и празднуют победу.

После игры его спросили о причинах такого поступка: «Нужно всегда проявлять уважение. Всегда. Но, конечно, это еще и мотивация. Вы должны прочувствовать это внутри себя, это больно.

Это должно стать топливом для команды. «Сити» заслужил победу, но мои игроки обязаны запомнить этот момент, чтобы сделать следующий шаг».

Не самый современный маневр, однако, любопытно, сработает ли такой подход с нынешним поколением футболистов.

Как считаете?