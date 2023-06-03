Рой Кин высказался о предстоящем финале Кубка Англии.

«Я беспокоюсь за «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» доминировал над ними в течение последних нескольких лет, но у «Юнайтед» есть такие игроки, как Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд, которые могут навредить «Сити».

«Уэмбли», атмосфера и тот факт, что «Юнайтед» списали со счетов — это опасно».

Он добавил: «Люди списывали «Юнайтед» со счетом против «Брайтона», как будто «Юнайтед» не мог справиться с «Брайтоном», который в то время хорошо себя чувствовал, но они сделали это», — добавил Кин.

«Они немного лучше [чем были], но на бумаге «Сити» — фавориты".

«Ман Сити» разгромил «Юнайтед» со счетом 6:3, когда обе команды встречались в Премьер-лиге в прошлом сезоне. Однако обратный матч на «Олд Траффорд» завершился со счетом 2:1 в пользу команды Эрика тен Хага.