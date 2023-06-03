Рой Кин назвал двух игроков «МЮ», которые могут навредить «Сити» в финале Кубка Англии
Рой Кин высказался о предстоящем финале Кубка Англии.
«Я беспокоюсь за «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» доминировал над ними в течение последних нескольких лет, но у «Юнайтед» есть такие игроки, как Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд, которые могут навредить «Сити».
«Уэмбли», атмосфера и тот факт, что «Юнайтед» списали со счетов — это опасно».
Он добавил: «Люди списывали «Юнайтед» со счетом против «Брайтона», как будто «Юнайтед» не мог справиться с «Брайтоном», который в то время хорошо себя чувствовал, но они сделали это», — добавил Кин.
«Они немного лучше [чем были], но на бумаге «Сити» — фавориты".
«Ман Сити» разгромил «Юнайтед» со счетом 6:3, когда обе команды встречались в Премьер-лиге в прошлом сезоне. Однако обратный матч на «Олд Траффорд» завершился со счетом 2:1 в пользу команды Эрика тен Хага.
На самом деле у Юнайтеда много козырей перед этой игрой. Это и то что от них никто ничего не ждет и они в шкуре андердогов, и то что Сити фактический 2 недели + играют матч без какой либо спортивной мотивации и это может сказаться на тонусе.
Нужно понимать, что Реал попал под руку когда они были в очень хорошей игровой форме и тонусе каждый 4 дня они выходили побеждать... и побеждали. И плюс мысль о требле и победе в ЛЧ уже сидит там в мозгу Сити. Кто бы что не говорил, это невероятно сложно выкинуть эти мысли из головы. Сколько бы Гвардиола не говорил о 3 финала (уже 2) и что нужно думать только о следующей игры.
Но даже со всеми этими преимуществами, Сити все еще фаворит.
Они просто тупо сильнее. Но в 1 конкретной игре. Победить можно и даже интересно.