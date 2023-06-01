А что делал «Сити», Пеп?

Пеп Гвардиола поражен прогрессом, которого достиг «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

«Вопрос в том, что «Манчестер Юнайтед» делал в последние четыре, пять или шесть месяцев? Это другая команда в отличии от той, которую мы обыграли в начале сезона.

Они стали гораздо лучше, ведь мы недавно играли и проиграли им, хоть я думаю, что мы выступили хорошо. Это было поражение, но таков футбол.

У меня было ощущение, что команда с начала сезона постоянно прогрессировала. Это реальность. Их игровая модель стала яснее, а качество стало соответствовать «МЮ».

Мы здесь и хорошо играли против них, но это «Юнайтед». Качество игроков постоянно на высоком уровне. Это всегда серьезный соперник», - заявил наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Напомним, что «Сити» обыграл «Юнайтед» в первом круге АПЛ со счетом 6:3, матч на «Олд Траффорд» закончился со счетом 2:1 в пользу команды Эрика тен Хага.