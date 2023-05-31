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«У него нет никаких принципов». Аврам Глейзер дал фанатам «Манчестер Юнайтед» еще один повод для ненависти

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Их и до этого было немало...

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер, похоже, в хорошем настроении перед финальным матчем Кубка Англии, где его команда сыграет против «Манчестер Сити».

Ожидается, что американский бизнесмен отправится в Лондон и лично посетит игру на «Уэмбли» (а оплатит все это снова клуб).

Но пока Аврам находится в США, где он нашел время на то, чтобы попозировать с фанатом «Ливерпуля» для фото. Он ведь знает, что мерсисайдцы соперничают с «Юнайтед»? 😅

Глейзер в очередной раз доказал, что его не слишком интересует мнение фанатов о своей персоне. Однако они все же не могли промолчать:

💬 «Я думал, что не смогу ненавидеть его больше. Но нет, могу».

💬 «Продайте уже клуб и фотографируйтесь с фанатами «Ливерпуля» целыми днями».

💬 «Не сомневаюсь, что он действительно не понял, что этот парень в футболке «Ливерпуля». Он даже не знает, кто наши соперники».

💬 «Почему этот человек все еще управляет «Юнайтед»? У него нет никаких принципов».

💬 «Не удивлюсь, если он сделал это назло».

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