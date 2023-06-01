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«Маркус купил мне дом, но когда-то у нас не было даже куска хлеба, это была наша реальность»

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Мама Рэшфорда заставляет сына помнить, откуда он вышел.

Активность Рэшфорда за пределами поля широко известна: в разгар пандемии Маркус добился от британского правительства, чтобы детей из неблагополучных семей обеспечили бесплатной едой. До этого 22-летний форвард помог собрать больше 20 млн фунтов для того, чтобы дети, оставшиеся без бесплатного питания в школах, не голодали.

Как рассказывал сам Рэшфорд, он сам когда-то жил в плохих условиях и не мог позволить себе платные обеды в школе. Маму нападающего «МЮ» зовут Мелани, она рассказала, как они жили, когда Маркус был совсем ребенком.

«Маркус купил мне дом. Иногда и я остаюсь одна в комнате и начинаю плакать из-за этого всего. Потому что порой я вспоминаю, откуда мы выбрались. Иногда случалось, что нас в доме, где мы жили(У Маркуса есть три брата и сестра), не было даже куска хлеба. Об этом тяжело говорить, но это была наша реальность на тот момент».

На момент своего дебюта в основном составе «Манчестер Юнайтед» в феврале 2016 года Рэшфорд все еще проживал со своей матерью в южном Манчестере.

5 комментариев

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enrique rodriguez
Хлеба не было. Масло приходилось прямо на колбасу намазывать.
Что ни возьми звезду миллионера- все жили в трущобах и голодали месяцами.
Блть, если у меня нет денег- я не рожаю четверых. Вроде логично.
Против Рэша ничего не имею. Чувак поднялся сам и помогает другим. За это респект.
+5
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spartak-v
Отличный человек и потрясающий футболист. Возможно и наоборот.
+2
0
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Vik Elis
Ответ enrique rodriguez
Хлеба не было. Масло приходилось прямо на колбасу намазывать. Что ни возьми звезду миллионера- все жили в трущобах и голодали месяцами. Блть, если у меня нет денег- я не рожаю четверых. Вроде логично. Против Рэша ничего не имею. Чувак поднялся сам и помогает другим. За это респект.
Ну это повсеместно , чем неблагополучней , тем больше детей
+2
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+2
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Дядя Тима
А теперь мама его улыбается рядом с ним в белоснежной майке за 500 баксов
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anti4ex
Зато вода есть, а не Сахара как положено
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