Мама Рэшфорда заставляет сына помнить, откуда он вышел.

Активность Рэшфорда за пределами поля широко известна: в разгар пандемии Маркус добился от британского правительства, чтобы детей из неблагополучных семей обеспечили бесплатной едой. До этого 22-летний форвард помог собрать больше 20 млн фунтов для того, чтобы дети, оставшиеся без бесплатного питания в школах, не голодали.

Как рассказывал сам Рэшфорд, он сам когда-то жил в плохих условиях и не мог позволить себе платные обеды в школе. Маму нападающего «МЮ» зовут Мелани, она рассказала, как они жили, когда Маркус был совсем ребенком.

«Маркус купил мне дом. Иногда и я остаюсь одна в комнате и начинаю плакать из-за этого всего. Потому что порой я вспоминаю, откуда мы выбрались. Иногда случалось, что нас в доме, где мы жили(У Маркуса есть три брата и сестра), не было даже куска хлеба. Об этом тяжело говорить, но это была наша реальность на тот момент».

На момент своего дебюта в основном составе «Манчестер Юнайтед» в феврале 2016 года Рэшфорд все еще проживал со своей матерью в южном Манчестере.