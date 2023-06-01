7 комментариев

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Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» заплатит Харри Магуайру 10 миллионов фунтов стерлингов за то, чтобы он покинул «Олд Траффорд» этим летом.

У Магуайра осталось еще два года по его контракту с зарплатой 190 000 фунтов стерлингов в неделю, и ожидается, что он может рассчитывать лишь только на половину этой суммы в новом клубе, если покинет «Юнайтед».

Таким образом «МЮ» готов единовременно выплатить разницу в 10 миллионов фунтов стерлингов, чтобы разорвать контракт с капитаном.

В 2019 году защитник сборной Англии переехал в Манчестер из «Лестера» за 80 миллионов фунтов стерлингов, но сейчас его трансферную стоимость оценивают примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Субботний финал Кубка Англии, вероятно, станет последней игрой Магуайра в качестве игрока «Юнайтед». 30-летний капитан наверняка начнет матч на скамейке запасных в игре против «Манчестер Сити» на «Уэмбли».

Магуайр начал в старте только 16 матчей (из 61) «Юнайтед» в этом сезоне, тренер Эрик тен Хаг предпочитал видеть Лисандро Мартинеса, Рафаэля Варана, Виктора Линделофа и Люка Шоу в центре обороны.