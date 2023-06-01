Маркус явно фанат сборной Бразилии.

В коротком интервью журналистка попросила нападающего «МЮ» назвать пятерых любимых его игроков с двумя важными условиями - он не мог выбрать футболистов «МЮ» или сборной Англии, что тут же вызвало возмущение Маркуса: «То есть я не могу выбрать Роналду?»

Англичанин нашел выход из положения - включил в список Роналдо бразильского.

В итоге Рэшфорд назвал лишь 4 футболистов - судя по всему ЧМ-2002 5-летнему Маркусу сильно запал в душу.