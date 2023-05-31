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Марсьяль вновь получил травму. Подсчитали, сколько он пропустил игр в этом сезоне

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Целый сезон Бундеслиги.

Антони Марсьяль пропустит финал Кубка Англии против «Сити» из-за травмы подколенного сухожилия.

В сезоне-2022/2023 француз получил ряд неприятных травм, которые не позволили ему играть при Тен Хаге чаще. Подсчитано, что из-за повреждений форвард пропустил во всех соревнованиях целых 34 матча, это целый сезон в Бундеслиге! В это число вошли матчи, которые он не мог играть непосредственно из-за травм и из-за того, что находился в процессе восстановления.

Марсьяль ни разу в сезоне не провел матч от начала и до конца. Последний раз ему это удалось в сентябре 2021 года.

В 29 матчах этого сезона на счету французского нападающего 9 голов и 3 голевые передачи. Тен Хаг уже не доверяет ему и ищет кого-то на замену.

2 комментария

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Макс С
OUT!!!
+3
0
+3
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coca boom
Кислого давно пора сливать...
0
0
0
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