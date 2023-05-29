Инсайд от британского ресурса.

По словам журналиста BBC Саймона Стоуна, «Юнайтед» решит дальнейшую судьбу Мейсона Гринвуда после финала Кубка Англии.

Источник не сообщает никакой дополнительной информации о том, есть ли шансы у форварда на то, что он снова будет играть за клуб.

Гринвуд не играет с тех пор, как его бывшая девушка Хэрриет Робсон обвинила его в изнасиловании, нападении и контролирующем поведении. Полиция расследовала дело несколько месяцев, в течение которых игрок был отстранен от тренировок. Игрок не был оправдан, хотя обвинения были сняты. Теперь пара Гринвуда и Робсон ждут ребенка.