Уже очень скоро. Стало известно, когда «Юнайтед» решит будущее Гринвуда
Инсайд от британского ресурса.
По словам журналиста BBC Саймона Стоуна, «Юнайтед» решит дальнейшую судьбу Мейсона Гринвуда после финала Кубка Англии.
Источник не сообщает никакой дополнительной информации о том, есть ли шансы у форварда на то, что он снова будет играть за клуб.
Гринвуд не играет с тех пор, как его бывшая девушка Хэрриет Робсон обвинила его в изнасиловании, нападении и контролирующем поведении. Полиция расследовала дело несколько месяцев, в течение которых игрок был отстранен от тренировок. Игрок не был оправдан, хотя обвинения были сняты. Теперь пара Гринвуда и Робсон ждут ребенка.
Комментарии