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Уже очень скоро. Стало известно, когда «Юнайтед» решит будущее Гринвуда

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Инсайд от британского ресурса.

По словам журналиста BBC Саймона Стоуна, «Юнайтед» решит дальнейшую судьбу Мейсона Гринвуда после финала Кубка Англии.

Источник не сообщает никакой дополнительной информации о том, есть ли шансы у форварда на то, что он снова будет играть за клуб.

Гринвуд не играет с тех пор, как его бывшая девушка Хэрриет Робсон обвинила его в изнасиловании, нападении и контролирующем поведении. Полиция расследовала дело несколько месяцев, в течение которых игрок был отстранен от тренировок. Игрок не был оправдан, хотя обвинения были сняты. Теперь пара Гринвуда и Робсон ждут ребенка.

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