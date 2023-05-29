«Я не смог бы сделать это все без вас». Маркус Рэшфорд отреагировал на награду лучшему игроку сезона «МЮ»
Всем спасибо.
Маркус Рэшфорд был назван игроком года «Манчестер Юнайтед».
Нападающий забил 30 голов во всех турнирах сезона 2022/23.
Англичанин отреагировал на достижение в соцсетях: «Какая невероятная честь выиграть награду сэра Мэтта Басби и стать «Игроком года».
Иметь поддержку таких болельщиков и товарищей по команде много значит для меня - я не смог бы сделать это все без вас.
Спасибо тренеру и всему персоналу за феноменальную помощь».
Ожидается, что Рэшфорд продлит контракт с «МЮ» в ближайшие дни.
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