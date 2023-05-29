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«Я не смог бы сделать это все без вас». Маркус Рэшфорд отреагировал на награду лучшему игроку сезона «МЮ»

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Всем спасибо.

Маркус Рэшфорд был назван игроком года «Манчестер Юнайтед».

Нападающий забил 30 голов во всех турнирах сезона 2022/23.

Англичанин отреагировал на достижение в соцсетях: «Какая невероятная честь выиграть награду сэра Мэтта Басби и стать «Игроком года».

'I couldn't do it without you': Rashford sends message to fans, teammates for double awards

Иметь поддержку таких болельщиков и товарищей по команде много значит для меня - я не смог бы сделать это все без вас.

Спасибо тренеру и всему персоналу за феноменальную помощь».

Ожидается, что Рэшфорд продлит контракт с «МЮ» в ближайшие дни.

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