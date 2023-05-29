Всем спасибо.

Маркус Рэшфорд был назван игроком года «Манчестер Юнайтед».

Нападающий забил 30 голов во всех турнирах сезона 2022/23.

Англичанин отреагировал на достижение в соцсетях: «Какая невероятная честь выиграть награду сэра Мэтта Басби и стать «Игроком года».

Иметь поддержку таких болельщиков и товарищей по команде много значит для меня - я не смог бы сделать это все без вас.

Спасибо тренеру и всему персоналу за феноменальную помощь».

Ожидается, что Рэшфорд продлит контракт с «МЮ» в ближайшие дни.