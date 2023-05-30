Отец одобряет.

Бруну Фернандеш в этом сезоне установил рекорд «МЮ» по созданным голевым моментам.

В АПЛ португалец создал 119 голевых моментов. Это лучший показатель среди игроков «Манчестер Юнайтед» с сезона-2003/04. В сезоне-2022/23 Фернандеш забил 8 голов и отдал 8 голевых передач в 37 матчах за «МЮ» в АПЛ.

У португальца растет достойная смена - сын не только забивает, но и празднует в отцовском стиле.