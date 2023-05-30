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Милота дня❤️❤️❤️ Сын Бруну Фернандеша забил гол Фреду и отпраздновал в стиле папы

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Отец одобряет.

Бруну Фернандеш в этом сезоне установил рекорд «МЮ» по созданным голевым моментам.

В АПЛ португалец создал 119 голевых моментов. Это лучший показатель среди игроков «Манчестер Юнайтед» с сезона-2003/04. В сезоне-2022/23 Фернандеш забил 8 голов и отдал 8 голевых передач в 37 матчах за «МЮ» в АПЛ.

У португальца растет достойная смена - сын не только забивает, но и празднует в отцовском стиле.

4 комментария

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Заур Исмайылов
Лучше Вегорста попадает в ворота 🤌
+10
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r24y48pvqr
😂 молодец
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Steppenwolf
Дочка должно быть обижается, когда папа забивает и не закрывает ушки.
+1
-1
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Malik Seferbekov
Ответ Заур Исмайылов
Лучше Вегорста попадает в ворота 🤌
Мне так жаль этого "форварда" как человека...
0
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